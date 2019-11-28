Cilt yenilemek için evde neler yapılabilir? Cilt yenileme işlemleri…

Yaşanılan birçok faktör donuk ve yorgun görünümlü bir yüze katkıda bulunabilir. Kusurlu ciltler, bakımsız saçlar size kendinizi kötü hissettirebilir. İşte tam da bu zamanlarda cildinizi yenilemelisiniz. Peki, cilt yenilemek için evde neler yapılabilir?

Cildin kendini yenilemesi için sağlıklı beslenmek gerekir. Daha sağlıklı ışıl ışıl bir cilt için besinlerin doğal ürünler olması ve günlük olarak yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Çevresel hava faktörleri, güneş, rüzgar, sigara kullanımı cilt yapısının bozulmasına neden olabilir. Sivilce ve siyah noktalar cilt üzerinde belirginleşir ve sağlıksız bir cilt görünümü verir. Cildin yenilenmesi zaman alabilir fakat yapılan düzenli bakım rutinleri ile parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Sağlıklı yumuşak ve temiz bir cilt için cildinize önem vermeniz gerekebilir. Cilt yenilmek için bir rutin oluşturmalı ve düzenli olarak uygulamanız gerekebilir. İşte cildinizin her daim yenilenmiş ve sağlıklı görünmesi için bazı tüyolar;

CİLT YENİLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

TEMİZLİK: Temiz bir cilt her zaman güzel görünebilir. Gözeneklerin tıkanmasını ve donuk bir görünümü önlemek için cildinizi ter, kir ve yağdan uzak tutmak oldukça önemlidir. Yüzünüzü her sabah ve gece nazik bir temizleyici ile yıkayın, ardından pamuk topuna tonik dökün ve yüzünüzü derinlemesine temizleyin.

PEELİNG: Cildiniz mat mı görünüyor? Ölü cilt hücrelerinin güneş koruyucularının ve makyaj malzemelerinin ya da ciltte yağların birikmesinden dolayı olabilir. Düzenli olarak peeling yaparak pul pul dökülmeyi önleyebilir ve temiz cildinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Cildinizi tahriş etmeyen ürünler kullanmaya özen gösterin.



NEMLENDİRİCİ KULLANIN: Cildin her zaman neme ihtiyacı vardır. Cildiniz aşırı yağlı ise yağ oranı az bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Cildinize her temizlemeden sonra nemlendirici uygulamanız gerekebilir.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Tükettiğiniz besinler oldukça önemlidir ve cildinize yansır. Ayrıca, cildinizin rahatlamasını sağlayan maskeler cildinizi dışarıdan besler ve korur. Cilt tipinize uygun maskelerle cildinizi pürüzleştirebilir ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.