Daha doğal bir görünüm için ‘Hayalet dolgu’

Dolgu uygulamaları çekici bir yüz hattına sahip olmayı mümkün kılarken, hayalet dolgu tekniği ise daha doğal bir görünüm sağlaması nedeniyle oldukça popüler. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel bu uygulamanın detaylarını anlatarak, merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Son zamanlarda çok popüler olan hayalet dolgu uygulaması ile yüzün şişmiş görüntüsünü engellemenin ve aynı zamanda yüzden yılların izlerini silmenin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Bora Özel, hayalet dolguyu tercih eden kitlenin yaşı genç, daha önce dolgu uygulaması yaptırmamış ya da uygulama sonucunun kötü olmasından korkan hastalar olduğunu belirtti.

Hayalet dolgunun, tamamen doğal görünüm elde etmek isteyen kişilerde yüzün belirli bölümlerine az miktarda enjekte edilen bir teknik olduğunu söyleyen Bora Özel, dolgunun ihtiyaca göre az miktarlarda yanak, elmacık, mimik çizgileri ve çeneye uygulandığını anlattı. Bu uygulama ile yüzün hem hafif yukarı kaldırıldığını hem de kaybetmeye başlanan volümün yerine konmuş olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özel, hayalet dolgu için hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerinin kullanıldığını vurguladı.

Doğal görünümdeki altın kural doğru dolgu seçimi

Dolgu seçiminde hyalüronik asidin doğal çapraz bağlanma yapısı korunup ekstra çapraz bağlar eklenmiş olanını tercih etmek gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Bora Özel, yüzün her noktasının hedef alındığı bu uygulamanın doğal görünümündeki altın kuralın çapraz bağ sayısının en ideal olanını tercih etmek olduğunu söyledi.

Ayrıca çene hattı uygulamaları ile hayalet dolgu yapmanın pek mümkün olmadığını dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, hayalet dolgudaki amacın 1 tüp dolgunun yüzün ihtiyacı olan alanlarına azar azar paylaştırmak olduğunu belirtti. Çene hattı ya da diğer adıyla çok sık duyduğumuz jawline uygulamalarında bir kulaktan başlayan diğer kulağa uzanan bir hat boyunca dolgu ile şekillendirme yapmanın gerekliliğinden bahseden Op. Dr. Özel, bu yüzden daha fazla dolgu gereksiniminin doğduğunu söyledi. Hayalet dolgunun kullanılamadığı bir diğer yerin göz altı bölgesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Bora Özel, bu bölge için su tutma kapasitesi çok az olan dolgular tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Selfielerde artık filtreye gerek yok

Pek çok hastanın 30'lu yaşlarla birlikte yer çekiminin etkisi ve kollajen üretimindeki azalmayla birlikte hafif sarkma ve çökme şikayeti ile geldiğini ve buradaki sorunun yağ dokularındaki azalmalar olduğunu belirten Op. Dr. Bora Özel, hayalet dolgu sayesinde kişinin uzun yıllar estetik operasyonlara ihtiyacı olmadığını ifade etti. Hayalet dolgunun kalıcılığının 12-15 ay arası olduğunu vurgulayan Bora Özel, sosyal medyada filtrelerine rağmen, aynaların yaşlanma belirtilerini gizleyememesi nedeniyle bu uygulamanın ülkemizde en çok talep edilen yöntemler arasına girdiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.