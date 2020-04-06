Evde tırnak güçlendirici serum nasıl yapılır?

Zayıf ve kırılgan tırnaklar sağlıksız beslenme, vitamin eksikliği ve temizlik malzemeleri gibi kimyasal ürünlere aşırı derecede maruz kalmasından dolayı kaynaklanabilir. Bu tip nedenlerden dolayı aşırı hassaslaşan tırnaklar zamanla gücünü ve estetik görünümünü kaybetmeye başlar. Ama evde tırnaklarınızı güçlendirecek harika serumlar yapabilirsiniz. İşte evde tırnak güçlendirici serum yapımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Tırnaklarınız çabuk kırılıyor ve bu durum canınızı sıkıyorsa kalsiyum içerikli besinlere bir süre ağırlık vermeniz gerekir. Düzenli olarak meyve ve sebze tüketmeli ve su tüketiminizi arttırmanız tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olabilir. Sık sık oje kullananların bir süre sonra tırnaklarında sararma ve kırılmalar görülür. Bu sebeple tırnaklarınızdaki ojenin tamamını çıkardığınızdan emin olun ve bir süre hava almalarını sağlayın. Aynı zamanda tırnaklarınızı törpülerken bunu abartmadan yapmalısınız aksi takdirde tırnaklarınız hassaslaşır ve kırılmalar görülür. Özellikle temizlik yaparken kimyasal ürünlerin tırnaklarınıza vereceği zarardan dolayı mutlaka eldiven kullanmanız el ve tırnaklarınızı korumaya yardımcı olur.

Eğer hayalinizde sağlıklı uzayan, bakımlı ve güzel görünen tırnaklar varsa tamamını evinizde bulabileceğiniz malzemelerle tırnaklarınızı güçlendirebilir, tırnak ve tırnak etlerinde soyulma sorununu ortadan kaldırabilir ve tırnak renginizin açılmasını sağlayabilirsiniz. İşte tırnaklarınızı baştan yaratacak serum tarifi…

TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ SERUM TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet limon suyu

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Ilık suyun içine limon, tuz ve zeytinyağını ilave edin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız bu suyun içinde ellerinizi 5 dakika bekletin.