Göz kapağı sarkması üst göz kapağının aşağı doğru düşmesi sonucu meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte göz kapağını kaldırıp indirmekten sorumlu olan kasta değişiklikler meydana gelir. En yaygın nedenlerden biri budur. Yaşa bağlı deformasyona uğrayan göz kapağı sarkmaları doğal tedaviler, ameliyat veya egzersizlerle giderilebilir. Peki, göz kapağı masajı nasıl yapılır?

Göz kapağı düşüklüğünün diğer nedenleri arasında nürolojik bozukluklar, göz travması, kas hastalıkları ve göz kapağındaki deri miktarının fazla olmasından dolayı kaynaklanır. Ancak dokuların gevşemeye başlaması ile oluşan göz kapağı düşüklüğü çocuklarda doğuştan meydana gelebilen bir sorundur. Ayrıca kaza, travma, felç ve beyin problemleri yaşayanlarda da ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra kontakt lens kullanımı da deride alerji yaparak göz kapağının düşmesine neden olabilir. Yaşa bağlı hafif bir göz kapağı düşüklüğü problemi için bazı egzersizlerle göz kapağı sarkmasından olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Peki göz kapağı masajı nasıl yapılır? İşte o egzersizler…

GÖZ KAPAĞI MASAJI

Evinizde uygulayabileceğiniz basit egzersizlerle göz kapağını hareket ettiren kasları güçlendirmeniz mümkün. Düzenli yapıldığında göz kapağınızda toparlanmalar meydana gelecektir.

EGZERSİZ-1

İşaret ve orta parmaklarınızı kaşlarınızın biraz altına yerleştirin. Hafif bir şekilde yukarı doğru bastırın ve gözlerinizi kapatın. Göz kapaklarınızdaki gerilmeyi hissedin ve bu şekilde 5 saniye tutun. 3 saniye ara verdikten sonra 5 kez daha tekrar yapın.

EGZERSİZ-2

Aynı şekilde işaret ve orta parmağınızı bu kez kaşlarınızın üzerine koyun. Aşağı doğru bastırın ve şaşırmış gibi kaşlarınızı yukarıya kaldırın. Göz kaslarınızın parmaklarınıza doğru verdiği direnci hissedin. 5 saniye durun ve daha sonra kaşlarınızı rahatlatın. 3 saniye dinlenin ve 5 kere daha tekrar edin.

EGZERSİZ-3

Baş ve orta parmağınızla göz çevrenizde bir çember oluşturun. Göz çevresine nazikçe bastırın ve gözlerinizi kapatın. Gerilmeyi hissettikten sonra 5 saniye bu şekilde bekleyin. 3 saniye dinlenin ve bu hareketi 5 kez daha tekrarlayın.