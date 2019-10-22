Genetik etmenler, güneşe fazla maruz kalma, yorgunluk gibi etmenlerden dolayı zamanla cilt elastikiyetini kaybeder ve ciltte kırışıklık ve sarkmaların oluşması kaçınılmaz olur. Kimsenin hoşnut olmadığı bu izler yüzün daha yorgun ve sert görünmesine neden olabilir. Ancak yüzde yaşanan bu değişimler doğal yöntemlerle yavaşlatılabilir. Bu yöntemlerden en çok tercih edileni ise doğal yağlardır. Peki, hangi yağ yüzü sıkılaştırır?

Cilt kırışıklıklarının giderilmesinde pek çok teknolojik yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler maddi anlamda iyi bir bütçe gerektirebilir. Özelikle 30' lu yaşlardan sonra oluşmaya başlayan kırışıklıklar zamanla hızlanır ve yüzde belirgin bir görünüm kazanır. Bu nedenle cilde 20'li yaşlardan sonra gerekli bakımı uygulamakta her zaman fayda olduğu düşünülmektedir. Kaz ayakları, alında ve dudak etrafındaki çizgiler her biri zamanla yüz ifademizi değiştirebilir. Bu çizgilerin görünümlerini en aza indirmek istiyorsak bitkisel yağlardan faydalanabiliriz. Tamamen doğal olan bu yağlar cildin gergin, sağlıklı ve pürüzsüz olmasını sağlar. Peki bu yağlar hangileridir? Hangi yağ yüzü sıkılaştırır? İşte o bitkisel yağlar;

YÜZ SIKILAŞTIRAN YAĞLAR

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı içerinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini, cildin gerilmesini ve kırışıklık izlerinin yok olmasını sağlamaktadır.

AVAKADO YAĞI

A ve E vitaminlerinden zengin olan avakado yağı her cilt tipi için kullanılmaktadır. Müthiş bir antioksidan özelliği sayesinde matlaşmış, cansız ve kuru cildi yeniler ve dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.

ARGAN YAĞI

Argan yağı bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılacağı gibi aynı zamanda yaraların iyileşmesini sağlar. Bu yağ yaşlanmayı geciktirir ve cilde ihtiyacı olan nemi sağlar.