Kadınlarda cilt yaşlanmasının sebeplerinden biri de meslekleri!

Yüzünüzdeki kırışıklıkların veya ellerinizdeki yıpranmanın suçlusu mesleğiniz olabilir! Cilt yaşlanmasının çalışma şartları ile yakından ilgili olduğu iddia ediliyor...

Kadınların iş hayatlarının yaşlanma üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Yüzünüzdeki kırışıklıkların veya ellerinizdeki yıpranmanın suçlusu mesleğiniz olabilir! Cilt yaşlanmasının çalışma şartları ile yakından ilgili olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, özellikle stresli bir kariyerin yaşlanma üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Göz altındaki torbalar ve koyu halkalar, yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklıklar, yorgun gözler ve düşük bir cilt kalitesi… Tüm bunların genetik veya kalıtsal nedenlerle olduğu kadar yaşam tarzımız ve mesleğimizle de ilgili olduğunu belirten Mamak, konu hakkında ilginç bilgiler verdi.

Plazada çalışanlarını bekleyen riskler

Stresin, en önemli yaşlanma nedenlerinden biri olduğunu belirten Mamak, plazalarda çalışan, e-posta ve whattsapp mesajlarından başını kaldıramayan ve stres yüklü bir işe sahip olan çalışanların erken yaşlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Stresli olduğumuzda vücudumuzda kasılmalar meydana gelir. Bu kasılmalar tekrarlandıkça cilt üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Stres ve sağlıksız yaşam tarzı göz altı torbalarının ve göz altı morluklarının oluşmasında da etkilidir” diyor ve plaza çalışanlarına mutlaka düzenli cilt bakımı yaptırmalarını öneriyor.

Çalışırken güneşe maruz kalmak cildi olumsuz etkiliyor

Jeolog, arkeolog, tur rehberi, DJ, spor eğitmeni… Bu mesleklerin ortak noktası zaman zaman güneşin altında çalışıyor olmayı gerektirmeleri. Açık havada çalışmak kulağa hoş gelse de, uzun süre güneş altında kalmak ciltte kırışıklıklara ve elastikiyet kaybına neden olabiliyor. Mamak aynı zamanda özellikle avukat, oyuncu, öğretmen gibi sözlü iletişimi ve mimikleri sık kullanan meslek gruplarını mimik kırışıklıklarına karşı uyarıyor.

Su ile temas ellerdeki yaşlanma riskini artırıyor

Temizlik sektöründe çalışan kadınların ellerinin çok fazla su ve kimyasal bileşenle temas sonucunda erken yaşlanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.