Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule neye iyi gelir?

Dünyada en çok Batı ve Güney Hindistan ile Güneydoğu Asya’da yetiştirilen kakule tohumları, yağları ve özleri etkileyici tıbbi özelliklere sahiptir ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. Şimdi kakulenin sağlık için faydalarına daha yakından bakalım… Kakulenin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Kakule; zencefil ve zerdeçal da içeren Zingiberaceae familyasından çok yıllık bir bitkidir. Baharat Kraliçesi olarak da adlandırılan kakule, safran ve vanilyadan sonra dünyanın en pahalı üçüncü baharatıdır. Kakule, sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur ve kanser gibi bazı ciddi rahatsızlıkları önler. Aynı zamanda diyabet ve depresyon ile başa çıkmanıza yardımcı olur. İşte kakulenin faydalarından bazıları…

KAKULENİN FAYDALARI

Kakulenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp sağlığını destekler

Kakulenin antioksidan özellikleri kalp sağlığını artırabilir. Kakule ayrıca kolesterol seviyesini düşürmeye ve kalp sağlığını artırmaya yardımcı olan besin maddesi olan lif içerir.

Anti-kanser potansiyeli

Kanser, dünya çapında ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Konvansiyonel kanser tedavisinin artan maliyeti ve sonraki yan etkiler araştırmacıları sürdürülebilir alternatifler aramaya teşvik etti. Kanser karşıtı potansiyel uzun süredir kakule ve aktif bileşenlerine bağlanmış ve laboratuar ve hayvan araştırmalarıyla desteklenmiştir. İkincisinde, bir kakule ve tarçın kombinasyonunun, kolorektal kanser riskini büyük oranda vücuttaki antioksidan aktiviteyi artırarak % 48 oranında azaltmada yardımcı olduğu bulundu.

Zihin ve gevşeme

Kakulenin, anti-depresan özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır. Esansiyel yağı, stres önleyici aromaterapide kullanılan başlıca yağlardan biridir.

Gastrointestinal sağlık

Kakule geleneksel olarak sindirim sorunlarının tedavisinde kullanılmıştır. Kakulenin metanolik özü, mide asidi, şişkinlik ve mide krampları gibi gastrointestinal rahatsızlıkların kontrolünde yardımcı olan bileşendir.

Diüretik özellikleri var

Kakule hipertansiyon, kalp yetmezliği ve epilepsi vakalarına fayda sağlayabilecek diüretik özelliklere sahiptir. Kakulenin bu diüretik özellikleri detoksifikasyona da yardımcı olur.

Astım ile savaşır

Kakule hırıltı, öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma gibi astım semptomlarıyla mücadelede rol oynar. Baharat, akciğerlerdeki kan dolaşımını artırarak nefes almayı kolaylaştırır. Aynı zamanda mukus zarlarını yatıştırmak suretiyle ilgili iltihaplarla da savaşır.

Ağız sağlığını geliştirir

Kakule, ağız sağlığını artıran antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Avrupa Genel Diş Hekimliği Dergisi’ne göre, kakule Streptococci mutans gibi oral patojenlere karşı koruma sağlayabilir. Kakule’nin keskin tadı tükürük akışını uyarır, ve bu da diş çürümelerini önlemeye yardımcı olabilir.