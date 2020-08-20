Kepeklenme neden olur, nasıl geçer?

Kepeklenme neden olur, nasıl geçer?

Stres, bazı deri hastalıkları gibi çeşitli faktörler kepek oluşumunu tetikleyebilir. Onları saç derinizden uzaklaştırmak için kepek oluşumuna neden olan problemleri tedavi etmek önemlidir. Daha sonra uygulayacağınız şampuan ve doğal tedavi yöntemleri ile kafa derinizde kepek sorununu tamamen ortadan kaldırmanız mümkün. Peki kepeklenme neden olur? Sağlıklı bir saç derisi için neler yapılabilir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Saçlarda kepek problemi saç derisinin soyularak pul pul dökülmesidir. Ciddi bir sorunun belirtisi olmamak birlikte kaşıntı en rahatsız edici yan etkisidir. Kepek kişilerin görünümünü ve bazen de yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir.

KEPEK BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Kafa derisinde pul pul dökülme ve kaşıntı kepeğin en belirgin semptomlarıdır. Yağlı ve beyaz pullar genellikle saçlarda ve omuzlarda birikir, soğuk ve kuru sonbahar, kış aylarında daha da yoğun bir şekilde görülebilir. Kaşıntılı, pul pul kafa derisine nedenini tam olarak belirlemek zordur.

Ancak yaygın olarak görülme nedenleri şunlardır:

– Kuru cilt problemi

– Sedef, egzama gibi bazı cilt hastalıkları

– B vitamini, çinko ve bazı sağlıklı yağların eksikliği

– Seboreik Dermatit adı verilen egzama

– Saçlarınızı çok sık ya da az yıkamak

– Mantar

– Zayıf bağışıklık sistemi, Parkinson hastalığı ve bazı nörolojik hastalıklar

-Kimyasal içerikli saç bakım ürünlerinin aşırı kullanımı

KEPEKLE BAŞ ETMENİN YOLLARI NELERDİR?

Kepek probleminizi ortadan kaldırmak için eczanızdan kepek sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olan şampuanları satın alabilirsiniz. Ayrıca çinko ve B vitaminini artırabilir, saçlarınızın temizliğine dikkat ederek kepek problemini yok edebilirsiniz. Saçlarınızı her gün taramak ve güneş almasını sağlamak kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir.

KEPEĞE İYİ GELEN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ÇAY AĞACI YAĞI

Güçlü anti-mikrobiyal ve antienflemetuar özelliği içeriği ile kepek sorunlarını gidermede oldukça etkili bir yöntemdir. Ancak hassas cilde sahip olanlar doğrudan uygulamamalı Hindistan cevizi yağı ilavesi yaparak uygulamalıdır.

ASPİRİN

Aspirin kepek şampuanlarındaki salisilik asidi içerir. Uygulamak için 2 adet aspirini ezin ve her yıkamada normal miktarda kullandığınız şampuanın içine ilave ederek saçınıza uygulayın. Saçınızda 2 dakika bekletin ve bol su ile durulayın.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu saç derinizdeki kepeği iyileştirmeye önemli derecede yardımcı olur. Islak saçlarınıza bir avuç dolusu kabartma tozunu, kafa derinize iyice yedirin. Şampuanlama yapmadan sadece saçlarınızı durulayın. Saç derisindeki mantarları yok eder. İlk denemede saçlarınızda kurmalar oluşabilir fakat saç deriniz kısa sürede doğal yağlar üretmeye başlayacaktır.