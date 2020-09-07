Kirpik ve kaş dökülmesi nasıl önlenir?

Kaş ve kirpik dökülmesi genellikle kadınlarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Stres, hormon dengesizlikleri, cilt hastalıkları ve bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanan bu durum bağışıklık sitemindeki zayıflama nedeniyle de geçici olarak ortaya çıkabilir. Altında yatan bir rahatsızlık söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Ancak kaş ve kirpiklerinizde zaman zaman döküme problemi yaşıyorsanız evdeki doğal ürünler imdadınıza yetişebilir. Peki kaş ve kirpik dökülmesi nasıl önlenir? Kaş ve kirpiklerde dökülme neden olur? Doğal ürünler dökülen kaş ve kirpikleri tedavi eder mi? işte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KAŞ VE KİRPİKLER NEDEN DÖKÜLÜR?

Kadınlarda özellikle stres ve hamilelik döneminde görülen kaş ve kirpiklerde dökülme sorunu genellikle geçicidir ve bir müddet sonra yenileri çıkar. Bunun yanı sıra bazı hastalıkların neden olduğu dökülme ve seyrelmelerin tedavisi için dökülmenin nedeni mutlaka araştırılmalıdır çünkü altta yatan sebep belirlenmediği sürece kaş ve kirpiklerinizdeki dökülme problemi ilerleyen dönemlerde daha çok artabilir. Genel olarak kaş ve kirpik dökülme nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

– Makyajı temizlemeden yatmak

– Stres ve depresyonun neden olduğu kan tablosunda değişim

– Kalitesiz makyaj malzemeleri kullanma

– Vitamin ve mineral eksikliği

– Troid bezi hastalıkları

– Böbreküstü bezlerde, yumurtalıklarda ve hormonlarda yaşanan sorunlar

– Kaşları alırken yapılan hatalar

– Kemoterapi sonrası

– Kullanılan bazı ilaçların yan etikleri

KAŞ VE KİRPİKLERİ EVDE GÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Kaş ve kirpiklerinizin sağlığı için başkalarının kullandığı makyaj malzemeleri kullanmayın ve günlük protein, çinko, demir gibi vitamin ve mineralleri alarak kıl köklerinin beslenmesini sağlayın. Bunların yanı sıra kaşlarınız ve kirpiklerinize uygulayacağınız doğal yöntemleri deneyin.

KİRPİK VE KAŞ ÇIKARAN KÜR TARİFİ

MALZEMELER

2 diş sarımsak

Testere dişli aslan pençesi otu

1 çorba kaşığı badem yağı

HAZIRLANIŞI

2 diş sarımsağı kabuklarından ayırın ve havanda ezin. Ezdiğiniz sarımsakların üzerine 1 çorba kaşığı badem yağını ekleyin. Malzemelerin etkileşim sağlaması için 15 dakika ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Ardından kaş ve kirpik diplerinize bu kürü uygulayın. Bu kürü uygularken yapacağınız şey çok basit daha gür kaşlar için hem içeriden hem de dışarıdan beslenmelerini sağlamak ve bu sayede daha iyi ve hızlı sonuçlar alabilmektir.

Testere dişli aslan pençesi otundan 1 yemek kaşığı alarak 1 bardak kaynamış suyun içinde demlenmesini sağlayın. 7 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra günde bir defa içmeniz gerekir. 40 gün aslan pençesi otunu içmeye devam etmeli, yukarıdaki kürü de haftada 3 kez aralıklarla uygulamalısınız.

BİTKİSEL YAĞLARLA HAZIRLANAN BAKIM KÜRÜ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı hint yağı

1 tatlı kaşığı E vitamini yağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri ağzı kapanan bir kabın içerisinde karıştırın. Her akşam yatmadan önce kirpik ve kaşlarınıza kulak pamuğu yardımı ile uygulayın. Bu yağlar kaş ve kirpiklerinizin beslenmesine ve daha sağlıklı uzamalarına yardımcı olacaktır.