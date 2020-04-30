Kirpikler neden dökülür? Kirpiklerin dökülme nedenleri nelerdir?

Hacimli ve uzun kirpikler gözlerin güzelliğini, vurgusunu ve görünümünü daha çekici kılar. Güzellik konusunda büyük öneme sahip olan kirpiklerde zamanla dökülmeler ve seyrelmeler görülebilir. Peki, kirpikler neden dökülür?

Güzelliğe katkısı büyük olan kirpikler aynı zaman da gözleri korumakla görevlidir. Gözleri dışarıdan gelebilecek kir ve tozlardan, küçük canlılar ve güneş ışığına karşı kalkan görevi görürler. Ancak kirpiklerde dökülme sorunu güzelliğe olumsuz etki etmesinin yanı sıra işlevlerini yerine getirmemesine neden olurlar.

Az miktarda dökülen kirpikler geri büyüdükleri sürece normal karşılanır. Vücutta tüm kıllarda da bu doğal yenilenmenin bir parçası ile karşılaşabiliriz. Ancak kirpiklerde çok fazla dökülme bazı sorunların belirtilerinden dolayı kaynaklanabilir. Peki kirpikler neden dökülür? İşte kirpiklerin dökülme nedenleri…

KİRPİKLER NEDEN DÖKÜLÜR?

TROİD SORUNLARI

Bazı durumlarda troid bezlerinde yavaşlanma ya da artış olması kirpiklerde dökülmeye neden olabilir.

YETERSİZ BESLENME

Kirpikler birçok vitamine ihtiyaç duyarlar. Ancak başta B vitamini eksikliği kirpiklerde dökülmelere neden olabilir.

KİRPİKLERİ YOLMAK

Kirpikleri yolmak veya çekmek kirpik diplerine ciddi zararlar verir. Kirpiklerde dökülme ve yeni çıkan kirpiklerin eskisi gibi uzun olmamasına neden olabilir.

KEMOTERAPİ

Kamoterapi kanser hastalarının tedavileri için kullanılan etkili bir tedavidir. Aynı zaman da çok büyük yan etkileri vardır ve kirpiklerde kalıcı olarak dökülme sorunu yaşanabilir.

YAŞLANMAYA BAĞLI OLUŞAN DÖKÜLME

Yaş ilerledikçe kirpiklerde tıpkı diğer hücreler gibi zayıflar ve yenilenmeleri yavaşlar. Yaşlandıkça kirpiklerde dökülmeler doğal bir süreçtir. Kirpik ve saçları güçlendiren besinler tüketilmelidir.