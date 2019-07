Lady Gaga kozmetik markası çıkarıyor

Dünyaca ünlü star Lady Gaga şarkıcılık ve oyunculuk mesleklerinin yanına şimdi bir yenisini daha ekledi. Güzellik sektörüne adım atan Grammy ödüllü yıldız, Haus Laboratories markasının yakında piyasada olacağını, dün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Ate My heart Inc. şirketi, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi'ne ‘Haus Beauty’ marka adını ticari olarak kaydettiren Gaga, markasının çıkış hikayesini de anlattı. “Gençken hiç güzel hissetmemiştim. Hem iç hem de dış güzelliğe sahip olabilmek için mücadele ederken, makyajın gücünü keşfettim” diyen Gaga, annesin her sabah makyaj yaptığını ve kendisinin de daha sonra annesinden öğrendikleriyle makyaj denemelerinde bulunduğunu söyledi.

‘Annem kadar güçlü olmak istedim ve ortaya Lady Gaga çıktı” diyen ünlü yıldız, “Aynaya bakarak içimdeki süper kahramanı buldum ve kim olmak istediğimi gördüm. Makyaj bana cesaret verdi” dedi.

Gaga’nın yeni markasında fondotenler, allıklar, kaş boyaları, ruj, dudak parlatıcısı, dudak parlatıcısı paleti, ilaçlı olmayan dudak bakım preparatları, dudak kremi, dudak boyaları, dudak kalemleri, eyeliner'lar, eyeliner kalemleri, sıvı eyeliner'lar ve göz farları gibi kategoriler bulunuyor.