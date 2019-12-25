Nemlendirici cilt maskesi nasıl yapılır? Nemlendirici maske tarifi…

Herkes yumuşak, esnek ve parlak bir cilde sahip olmak ister. Özellikle kadınlar için cilt güzelliği büyüleyici olmanın ilk kuralıdır. Eğer güzel bir cilde sahipseniz gerçekten şanslısınız çünkü her zaman fazla uğraşmadan bakımlı görünebilirsiniz. Peki, nemlendirici cilt maskesi nasıl yapılır? İşte nemlendirici maske tarifi...

Kuru, aşırı yağlı ve sivilceli bir ciltte makyaj da iyi durmayacaktır. Bu şekilde kapatmaya çalışmak da daha kötü görünmenize neden olabilir. Cilt sorunlarınızı ortadan kaldırmak için öncelikle buna neyin sebep olduğunu bilmek gerekebilir. Kuru cilt rahatsızlık hissi verir. Ciltte gerilme, kaşıntı, döküntü ve kızarıklık sorunları görülebilir. Sağlıklı besleniyor musunuz? Günde ne kadar su tüketiyorsunuz? Sigara kullanıyor musunuz? gibi sorular ve yanıtları cildinizin kurumasının nedenlerinden bazıları olabilir. Genetik etmenler, güneşin zararlı ışınları, rüzgar gibi çevresel faktörler de cildinizde bir takım değişiklikler yaşanmasına neden olabilir.

Nemli bir cilt, cildinizin daha geç yaşlanmasını, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Çeşitli içeriğe sahip cilt maskeleri piyasada satılsa da ne yazık ki her birinde kimyasallar bulunabilir. Severek tükettiğiniz, mutfağınızda rahatlıkla bulabileceğiniz sağlıklı ve doğal ürünlerle cildinizi onarabilir ve nem ihtiyacını giderebilirsiniz. İşte döküntü ve kaşıntı sorunlarınızı ortadan kaldırarak cildinizi rahatlatan nemlendirici maske tarifi…

NEMLENDİRİCİ CİLT MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;



Aloe vera jeli

Salatalık

Yapılışı;



Yarım salatalığı püre haline getirin 2 çorba kaşığı aloe vera jelini ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Cildinize dairesel hareketlerle eşit miktarda yayın. Maske kururken dinlenmenizi, Tv izlemenizi veya kitap okumanızı önerebiliriz. Yarım saat sonra, maskeyi soğuk suyla yıkayın. Cildiniz tazelenmiş ve gençleşmiş hissedecektir.