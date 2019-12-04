Vücudunuzda aşırı sıvı birikmesi durumunda ödem meydana gelebilir. Ödem dolaşım sisteminde veya dokularda ve oyluklarda meydana gelebilir. Ellerde, ayaklarda, ayak bileklerinde ve bacaklarda şişmeye neden olabilir. Ödem yediklerimizle de bağlantılıdır. Peki ödem attıran yiyecekler nelerdir?

Ödem vücutta birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Kalp yetmezliği veya böbrek hastalığı gibi ciddi bir tıbbi durumun bir belirtisi olabilir. Ani ve aşırı bir ödem sorunu yaşıyorsanız mutlaka bir doktora başvurmanız gerekebilir. Ancak şişliğin hafif olduğu ve altta yatan bir sağlık durumunun olmadığı durumlarda, su tutmasını önleyebilirsiniz. Günlük tuz alımınızı azaltmanız ödeminizin inmesine yardımcı olabilir. Hafif ödemlerinizi azaltmanıza yardımcı bazı besinler ile şişliklerinizin inmesine ve kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

Ödem attıran besinleri şöyle sıralayabiliriz;

MAYDANOZ

Yeşil yapraklı sebzeler şişkinliğinizi indirmeye ve ödemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilirler. Sabah kahvaltılarınızda haşlanmış yumurtanın veya hazırladığınız domates ve salatanın yanı sıra maydanozu tüketebilirsiniz.

YOĞURT

Evinizde hazırladığınız doğal yoğurt yüksek oranda prebiyotik içerir ve bu özelliği ile mükemmel bir ödem söktürücüdür. Doğal bir ödem söktürücü olan yoğurt vücudunuzdaki şişkinlikleri yok edici etkiye sahiptir.

ANANAS

Ananas etkili bir ödem söktürücüdür. Yüksek lif oranı sayesinde ödem atmanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

MUZ

Muz içerisinde yüksek miktarda potasyum içerir. Potasyum, sodyum seviyesini azaltarak ve idrar üretimini arttırarak, su tutulmasını azaltmaya yardımcı olur. Muz ve domates potasyum içeriği yüksek gıdalara örnektir.