Siyah noktalara ne iyi gelir?

Cildi görüntüsünü olumsuz etkileyen siyah noktaların neden oluştuğunu anlamak cildi siyah noktalardan arındırmak ve oluşumlarını engellemek için oldukça önemlidir. Siyah nokta nedir, nasıl tedavi edilir?

Genellikle burun, çene ve yanaklarda görülse de vücudun her bölgesinde oluşan siyah noktalar cildin pürüzsüzlükten uzak ve bakımsız görünmesine neden olur.

SİYAH NOKTA NEDİR?

Ciltteki kıl foliküllerinin tıkanması ile siyah noktalar meydana gelir. Ciltte belirginliği ile rahatsız edici olan siyah noktalar düzenli bakım yapılmadığında ciltten kolay kolay uzaklaşmazlar. Kadın, erkek herkeste görülebilen siyah noktaları cildinizden uzaklaştırmak ve oluşumlarını engellemek mümkündür.

SİYAH NOKTALAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cildinizi siyah nokta ve sivilcelerden uzaklaştırmak için özellikle hijyene dikkat etmeniz gerekir. Genellikle yağlı ciltlerde daha sık meydana gelen siyah noktalar temizlenmediğinde ciltte ya da vücutta çoğalabilir ya da daha çok belirginleşebilir.

Siyah noktalardan cildinizi arındırmak için en iyi yöntem cildinizi ölü derilerden arındırarak derinlemesine temizliğini sağlamanız gerekir. Bunun için yapabileceğiniz en etkili yöntem ise peeling uygulamasıdır. Aynı zaman da cilt hücrelerinin sıkılaşmasını sağlayacak doğal maskeler ile siyah nokta ve sivilce oluşumunu engelleyebilir ve bu sayede daha aydınlık ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte cildinizi siyah noktalardan arındıracak maske tarifi…

SİYAH NOKTALARI YOK EDECEK MASKE TARİFİ

LİMON VE BAL MASKESİ

MALZEMELER

– Yarım limon

– Tatlı kaşığı bal

Yarım limonu cam bir kaseye sıkın ardından balı ilave ederek homojen bir kıvam almasını sağlayın. Hazırladığınız siyah nokta maskesini cildinize sürün 15 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.