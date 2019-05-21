Victoria Beckham yeni güzellik markasını resmen ilan etti!

Ünlü tasarımcı Victoria Beckham, artık markalar adına kozmetik koleksiyonu çıkarmayacak. Estee Lauder ile işbirliğini bitirdikten sonra, kendi güzellik markası Victoria Beckham Beauty’i kuran tasarımcı, şubat ayında duyurduğu bu haberin detaylarını paylaştı.

“Bu yılın sonunda Victoria Beckham Beauty'i piyasaya sürecek olmaktan çok heyecanlıyım. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. İçte ve dışta kadınlarla ilgilenmek, onlara makyaj, cilt bakımı, koku ve kendi yaşamımda ihtiyaç duyduğumu hissettiğim, sahip olunması gereken ürümleri sağlamak istiyorum” diyen Beckham, sonbaharda Londra’da gerçekleşecek olan moda haftasında resmen yeni markasını lanse edecek.

“İhtiyacım olan ürünleri kendim yapmak istiyorum” diyen Beckham'ın güzellik markası, sürdürebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca markanın hiçbir ürünü hayvanlar üzerinde test edilmeyecek ve ulaşılabilir fiyatlarla piyasaya sürülecek.