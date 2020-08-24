Yoğurt, sindirim sağlığı açısından faydalarının yanı sıra kadınların cilt bakım rutinlerine de girdiğinde oldukça başarılı sonuçlar sağlayan mükemmel bir besindir. Genellikle birçok kişi tarafından denenen yoğurt maskesi hem ekonomik oluşu hem de cilde uygulandığında içeriğindeki kalsiyum ve vitaminlerin de etkisiyle cildin yenilenmesini ve ipeksi bir görünüm kavuşmasına yardımcı olur. Ayrıca evinizde çabucak hazırlayabileceğiniz yoğurt maskesi ile sıkıcı ve uğraştırıcı maskelere veda edebilirsiniz. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır? Evde yoğurt maskesi tarifi…

Eski çağlardan günümüze ulaşan yoğurt hem sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı hem de iskelet sağlığını koruyan bir numaralı besin kaynağıdır. Uzmanların düzenli tüketiminin oldukça önemli olduğu söylemleri ile sofralardan eksik edilmeyen yoğurt aynı zaman da cildiniz için harika bir nemlendirici etkiye sahip.

Probiyotik özelliği başta olmak üzere protein, D vitamini ve kalsiyum kaynağı olan yoğurt ile cildinize iyi gelecek harika maskeleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda cildinizi nemlendirmekle de kalmayan yoğurt maskesi sivilce, akne ve lekeleri de gidermeye yardımcı olur. Sağlığınız için vazgeçilmez bir besin kaynağı olan yoğurdu şimdi bir de cildinizde deneyin. Öyleyse yoğurt maskesi nasıl yapılır? İşte sivilce, siyah nokta gibi cilt problemlerinizi giderecek yoğurt maskesi tarifi…

SİYAH NOKTA VE SİVİLCELERE ÖZEL YOĞURT MASKESİ

MALZEMELER

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Limon suyu, yulaf ve yoğurdu iyice karıştırın. Göz çevreniz hariç tüm yüzünüze eşit olacak şekilde sürün. Daha sonra 20-25 dakika sonra bekletin ve yüzünüzü güzelce yıkayın. Ayrıca yoğurdu sivilceli bölgelere sürerek bir gece bekletip sabah yüzünüzü yıkadığınızda sivilcelerinizde azalma görülebilir ve çabuk iyileşebilirler. Sivilce probleminiz ortadan kalkana dek her gece bu yöntemi uygulayabilirsiniz.