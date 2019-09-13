Yara izleri vücudun her yerinde olmakla birlikte yüzde de oluşabilmektedir. Özelikle yüzde oluşan yara izlerinin görünümü canımızı daha çok sıkabilir. Yüzde oluşan yaraların büyüklüğü ve ne çeşit bir nedene bağlı olduğu tedaviyi hızlandırmada etkilidir. Peki, yüzdeki yara izleri nasıl geçer? işte cildinizi onarmaya yardımcı doğal ürünler...

Sivilce ve siyah noktaların bıraktığı izler, deri hastalığına bağlı ciltte oluşan izler veya kaza ve yaralanmalardan oluşabilecek tüm yaralanmaların izleri bazen geçici olsa da zaman zaman iz bırakabilirler. Yüzde oluşan yaraları makyajla kapatmak geçici bir yöntem olmasının yanı sıra cildin sürekli kimyasal ürünlere maruz kalması sonucunda cildin tahriş olmasına ve yaraların daha çok belirginleşmesine neden olabilir. Ciltte oluşan yaraların güneş ile aşırı teması da aynı şekilde yara izlerinin kalıcılığını sağlar. Yüksek korumalı güneş kremi kullanmak cildi bu zararlı etkenlerden korumaya yardımcı olmaktadır. Yara izlerini çeşidine göre tedavi uygulamak yara izlerinin iyileşmesinde daha etkili bir yöntem olabilir. Lazer ile tedavisi mümkün olabilen yara izlerini doğal malzemelerle cilde zarar vermeden belirginliğini azaltmak ve yok etmek mümkün olabilir. İşte bu doğal yollarla yüzdeki yara izleri nasıl geçer? İşte yanıtı…

YÜZDEKİ YARA İZLERİ NASIL GEÇER?

BAL İLE YARALARIN ONARILMASINI SAĞLAYIN

Bal cildi yenileyici ve hücre oluşumunu arttırma özelliğinden dolayı yara izlerini geçirmede etkili bir uygulamadır. Ciltteki yaraların iyileşmesini ve izlerin belirginliğinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

1 tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu bir kasede karıştırın. 5 dakika boyunca yara izinin üzerinde dairesel hareketlerle masaj yaparak ovun. Daha sonra sıcak bir havluyu yara izinin olduğu bölgeye koyun. 5 dakika bu şekilde beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

LİMON İLE YARALARIN GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTIN

Limon renk açıcı ve iyileştirici özelliğinden dolayı yaraların tedavisinde de kullanılmaktadır. C vitamini açısından zengin olan limon cilde gerekli vitamin ve mineralleri sağlayarak cildin onarılmasını ve yaraların iyileşmesini sağlar.

Düzenli olarak 1 ay boyunca kullanmanız sonucunda etkisini muhakkak göreceksiniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 1 çay kaşığı limonu pamuğa damlatarak yara izinin bulunduğu bölgeye sürün ve nazikçe masaj yapın. Ardından 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın.