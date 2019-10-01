2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin adayları belli

26. kez düzenlenecek ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) 3 Kasım Pazar akşamı İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşecek. Adaylar arasında Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes’in yer alıyor.

MTV, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için adaylarını açıkladı. Ariana Grande “thank you, next” ile aralarında ‘En İyi Sanatçı', ‘En İyi Video Klip' ve ‘En İyi Şarkı' kategorilerinin de yer aldığı 7 adaylıkla lider konumda yer alıyor. Onu 6 adaylıkla Shawn Mendes ve EMA'da ilk kez aday olan Lil Nas X ve Billie Eilish takip ediyor. Latin Amerikalı sanatçı J Balvin, ‘En İyi Sanatçı' kategorisi de dahil 5 kategoride aday oldu ve onu Lizzo ve Taylor Swift ‘En İyi Amerikalı Sanatçı' kategorisi dahil 4 kategoride aday olarak takip ediyorlar.

Bu yılki adayları açıklamak için MTV, hayranlarına kahve sanatı ile birlikte “Sevilla tadında” bir sürpriz yaptı. Geleneksel İspanyol ‘Cortado’suna benzer şekilde ‘En İyi Sanatçı', ‘En İyi Video Klip' ve ‘En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı' kategorilerinin adaylarını sanatsal köpüklü krema görselleri ile açıkladı.

2019 MTV EMA, İspanya'nın Sevilla kentindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek ve 3 Kasım Pazar günü saat 23.00'da yaklaşık 180 ülkede MTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE, ADAYLAR

EN İYİ VİDEO KLİP

Ariana Grande thank u, next

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ŞARKI

Ariana Grande 7 rings

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

BTS, Halsey Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha Call You Mine

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

EN İYİ POP SANATÇISI

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

EN İYİ CANLI PERFORMANS

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

EN İYİ ROCK SANATÇISI

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

EN İYİ HIP-HOP SANATÇISI

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

EN İYİ GÖRÜNÜM

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

EN BÜYÜK HAYRAN GRUBUNA SAHİP SANATÇI

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

EN İYİ DÜNYA SAHNESİ PERFORMANSI

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019