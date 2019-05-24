22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde Kızım Gibi Kokuyorsun heyecanı

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi, jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 14-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan 22. Şangay Uluslararası Film Festivalinde Uluslararası Panorama bölümünde büyük jüri ödülü için yarışacak.

Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı olan, Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen Olgun Özdemir'in üçüncü uzun metrajlı filmi Kızım Gibi Kokuyorsun, 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak. Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan’ın rol aldığı film, Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da çekildi.

FİLMİN KONUSU

14 Temmuz 2016 tarihli Bastille günü tüm aile fertlerini Nice'deki IŞİD saldırısında kaybeden (Clemence Verniau) Beatrice; babasının vasiyeti üzerine cenazeleri göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir), ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ'da bir motelde kesişir. Üçlüden birinin kayıp yakınını bulmak için yola çıkılır.

Görüntü Yönetmenliğini Ali Utku'nun yaptığı, müziklerinde Onur Tarçın'ın imzası bulunan filmin vizyonu Ekim ayında olacak.

Film aynı zamanda Türkiye ile aynı tarihlerde Fransa ve Belçika'da da vizyona girecek. Vizyon tarihi ile eş zamanlı filmin müzikleri Sony Müzik etiketiyle Amerika, Fransa ve Türkiye'de müzik marketlerde yerini alacak.