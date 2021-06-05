24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen ödül törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Şenay Gürler yaptı.

Bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay’a verildi.

Ödül alan oyuncu Nur Sürer “Bu festival benim çok değerli. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için. Buradan Mansur Başkan’a sevgilerimi iletin. Kendisinin iyiliklerini takip ediyoruz” dedi.

Diğer oyuncular da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Yönetmen, oyuncu Ayça Damgacı: Ben ve Tümay Göktepe, birlikte ilk defa yönetmenlik yaptığımız ‘Patrid’ adlı filmimiz için buradayız. O kadar heyecanlı ve mutluyum ki. Kadın filmleri festivalinde pandemi nedeniyle kapanmalar sonrası coşkulu bir şekilde burada buluşmaktan çok sevinçliyiz. Uçarak geldik buraya.”

Oyuncu Ahsen Eroğlu: “İlk defa böyle bir topluluk önünde ödül alacağım. Şiddet gören ve zorluk yaşayan tüm kadınlar adına onlarla empati kurduğumu hissediyorum.”

Oyuncu, şarkıcı Ayta Sözeri: “Bu zor günlerde sanatla alakalı etkinlik yapıldığı için tekrar normale dönmüşüz gibi hissettim. Ayrıca ödüllendiriliyor olmam da başka bir heyecan. İlk oyunculuk ödülümü Ankara Film Festivali’nden aldım. Büyük bir oyuncu olan Levent Kırca’nın bir sözü var, ‘marifet iltifata tabidir’ derdi. Ben de bütün ödülleri iltifat olarak kabul ediyorum. Uçan Süpürge Festivali’nde bulunmaktan ayrıca çok mutluyum.”

Uçan Süpürge Vakfı tarafından ödül töreninde festivalin yapılmasında sağladığı katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür plaketi verildi. Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’yı sanat ve kültürün başkentine dönüştürme yolundaki kararlılığımız devam ediyor, bu plaketi almaktan da mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye ve dünyadan katılan 33 ülkenin kadın yönetmenlerinin filmleri, 5-11 Haziran tarihleri arasında CerModern Kapalı Salonu’nda ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentli sanatseverlerle buluşacak.