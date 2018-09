75. Venedik Film Festivali’nin kazananları belli oldu! Altın Aslan ‘Roma’ya verildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Alfonso Cuaron'un yönettiği ve 1970'li yılların başında Meksika'daki çocukluk anılarını anlattığı İspanyolca dram filmi Roma, Altın Aslan’ı kazandı.

Gümüş Ödül, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un kara-komedi filmi The Favourite’e verildi. Filmin oyuncularından Olivia Colman, Kraliçesi Anne rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık bulundu.

Venedik Film Festivali’nde yarışan tek kadın yönetmen Jennifer Kent, The Nightingale filmiyle ana yarışma bölümünün Juri Özel Ödülü’nü kazandı.

En iyi senaryo ödülü The Ballad of Buster Scruggs ile Coen biraderlere, yani Joel Coen ve Ethan Coen’e gitti.

İşte 75. Venedik Film Festivali'nde ödül kazananlar:

Ana Yarışma

Altın Aslan: Roma, Alfonso Cuaron

Gümüş Aslan En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, The Sisters Brothers

Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü: Yorgos Lanthimos, The Favourite

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, The Favourite

En İyi Erkek Oyuncu: Willem Dafoe, At Eternity's Gate

En İyi Senaryo: Joel ve Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs

Jüri Özel Ödülü: Jennifer Kent, The Nightingale”

Marcello Mastroianni Ödülü: Baykali Ganambarr, The Nightingale

Horizons (Orizzonti)



En İyi Film: Phuttiphong Aroonpheng, Manta Ray

En İyi Yönetmen: Emir Baigazin, Ozen

Jüri Özel Ödülü: Mahmut Fazil Coskun, The Announcement

En İyi Kadın Oyuncu: Natalia Kudryashova, A Man Who Surprised Everyone

En İyi Erkek Oyuncu: Kais Nashif, Tel Aviv on Fire

En İyi Senaryo: Pema Tseden, Jinpa

En İyi Kısa Film: Aditya Ahmad, Kado

Geleceğin Aslan’ı: Soudade Kaadan, The Day I Lost My Shadow

Venedik Klasikleri

En İyi Belgesel: Peter Bogdanovich, The Great Buster: A Celebration

En İyi Restore Edilmiş Film: Paolo ve Vittorio Taviani, The Night of the Shooting Stars

VR Yarışması

En İyi VR: Eliza McNitt, Spheres

En İyi VR Deneyimi: Chuck Chae, Buddy VR

En İyi VR Hikayesi: Benjamin Nuel, Isle of the Dead