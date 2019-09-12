75’inci yılı Abrakadabra ile kutladı

Yapı Kredi, 75. yaşına girdiği eylül ayında doğum gününü Halil Altındere'nin “Abrakadabra” sergisi ile taçlandırdı. Küratörlüğünü dünyaca ünlü bağımsız küratör ve eleştirmen Hou Hanru'nun üstlendiği Halil Altındere'nin “Abrakadabra” sergisi 3 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Bundan 75 yıl önce Yapı Kredi'yi kuran Kazım Taşkent ekonomiye katma değer yaratma çabasına en başından itibaren kültür ve sanat hamiliğini de eklemişti. Atatürk'ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü ilke edinen Taşkent, bir kültür-sanat hamlesi başlattı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bankamızın sanatı destekleme ve kültür belleği oluşturma konusunda üstlendiği misyonun ve gösterdiği kesintisiz çabanın eseridir” dedi.

ALTINDERE’NİN SİHİRLİ DÜNYASI

Halil Altındere ise sergi ile ilgili olarak, “Abrakadabra, yaratıcılık ve absürdün bir arada bulunduğu sokak ve popüler kültürden öğeler taşıyor. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum ve abrakadabra! Bu sıradan nesneler artık sıradışı” açıklamasını yaptı.

Yapı Kredi Yayınları Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazılarını içeren bir sergi kitabı yayımlayacak. Abrakadabra sergisi boyunca ayrıca ünlü sihirbaz Kubilay “QB” Tunçer, çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sergi salonunda sihir – sanat ilişkisini sorgulayan performanslar ve söyleşiler gerçekleştirecek.