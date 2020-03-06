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9 Kere Leyla’nın afişi yayınlandı
9 Kere Leyla’nın afişi yayınlandı
Ezel Akay’ın yönettiği, Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren, 20 Mart’ta vizyona girecek ‘9 Kere Leyla’ filminin afişi yayınlandı.
Kültür Sanat 6 Mart 2020 - 08:19

Haluk Bilginer’in karısından boşanmak için her yolu deneyen Adem’i, Demet Akbağ’ın Adem’in sürprizli karısı Leyla’yı, Elçin Sangu’nun evlilik terapisti Nergis’i, Fırat Tanış’ın kızıl saçlarıyla müzayedeci Mahdum’u ve Alican Yücesoy’un avukat Haris'i canlandırdığı Ezel Akay'ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’nın vizyon afişi yayınlandı. Bir evlilik, iki aşk, üç bela çevresinde gelişen hikayeyi masalsı ve gerçeküstü bir görsel komediyle sunan film, 20 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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