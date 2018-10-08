90’lı yılların kült filmi Ghost’un müzikalinde başrol oynayan Niall Sheehy: Çok heyecanlıyım

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Ghost, 1990’lı yılların en önemli Hollywood yapımlarından birisiydi…

Jerry Zucker’in yönetmenliğini, Patrick Swayze ve Demi Moore’un başrollerini üstlendiği film gösteriminin ardından klasikler arasında girmişti…

Film, Sam ve Molly’nin sınır tanımayan aşkını başarılı bir şekilde beyazperdeye aktarmakla kalmamış, aynı zamanda Righteous Brothers’ın Unchained Melody’siyle de hafızalara kazınmıştı.

1991’de 63. Oscar Ödülleri’nde En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinde ödül kazanan film, 7 yıldır Ghost the Musical ismiyle sahneleniyor.

2011 yılında Manchester Opera House’te prömiyeri yapılan müzikal, 19-28 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de 13 performans sergileyecek.

Sonbaharın merakla beklenen gösteriden önce, müzikalde Sam karakterini canlandıran Niall Sheehy ile konuştuk…

19 Ekim'den itibaren 13 performans sergileyeceksiniz İstanbul'da. Nasıl hissediyorsun?

Zorlu PSM sahnesine çıkacağım için çok heyecanlıyım. Tüm arkadaşlarım İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan bahsediyor; bu harika şehri kendim deneyimlemek için sabırsızlanıyorum.

Ghost filmi orijinal senaryosuyla sinemada çok özel bir yere sahip. Sizin müzikalinizin görselliği de oldukça övgü alıyor. Bu filmi sahneye uyarlamanın zorlukları ve avantajları ne oldu?

Bir uyarlama yaparken en büyük zorluk orijinaline sadık kalırken değişiklikleri de benimseyebilmek bence. Ekranda gördüğünüz her şey sahnede olamıyor, bazı değişiklikler zorunlu oluyor.

‘GÜNLÜK HAYATIMDA RAHAT BİR KARAKTERİM’

Canlandırdığın karakter Sam Wheat hem sıkışmışlığı hem de kararlı bir şekilde çabalandığında başarabileceğimizi gösteriyor. Sen nasıl tarif edersin Sam karakterini? Sam ile benzer yönleriniz var mı?

Sam, kariyeri konusunda üzerinde büyük bir baskı olmasına rağmen rahat bir adam. Genellikle hayatı çok ciddiye almıyor; fakat Molly'nin tehlikede olduğunu fark ettiği an tüm dikkatini ona yöneltiyor. Ben de bu konuda ona benziyorum sanırım. Günlük hayatımda rahat bir karakterim; fakat birinin bir problemi olduğunu fark edersem veya çok çalışmam gerekiyorsa bir anda tüm dikkatimi toplayabiliyorum.

Filmin sonunda “insan bu dünyadan aşkıyla birlikte göçüyor” cümlesi herkesi etkilemişti. Senin aşka bakış açın nedir?

Bu cevaplaması çok zor bir soru. Bence aşk, birinin hislerini ve ihtiyaçlarını kendinizinkilerin önüne koymak zorunda hissettiğiniz an gerçek oluyor. Sevgili, aile üyesi, evcil hayvan… Birinin mutluluğu sizin için kendi mutluluğunuzdan daha önemliyse, bence bu “aşk”tır.

‘GHOST THE MUSICAL BENİM HAYATIMI YANSITIYOR’

İngiltere'de önemli bir kariyere sahipsin. Ghost'un bu kariyerindeki önemi nedir?

Bugüne kadar çalıştığım kadar çalışabildiğim için çok şanslıyım. Yaptığım her şeyi minnetle anıyorum. “Ghost the Musical”, benim için çok özel bir iş çünkü hikayesinin benim hayatımı da yansıttığını düşünüyorum. Aynı zamanda bu, benim ilk başrol deneyimim. Bana bu fırsat tanındığı için onur duyuyorum.

Ghost'un dışında oyunculuk serüveni belirleyen unsurlar neler oldu? En çok mutlu eden, en çok pişmanlık duyduğun gelişmeler nedir?

Oyunculuğu bir çeşit terapi gibi görüyorum – hem oyuncular hem de izleyiciler için. Bazı işleri izledikten sonra gerçekten çok etkileniyorum. Tiyatro, insanların kalplerine ulaşabilecek kadar güçlü. Özellikle gençleri etkilemek bir oyuncu için en tatmin edici şey bence. Bir zamanlar ben de o etkilenen çocuklardan biriydim. Sahnede olmak her zaman bir onur. Hiçbir zaman pişmanlık duymadım.



TÜRKİYE GÜN GEÇTİKÇE DAHA POPÜLER OLUYOR

Son yıllarda Türkiye'ye çok önemli yapımlar, topluluklar ve müzisyenler geliyor. Senin Türkiye hakkındaki gözlemlerin nedir?

Türkiye, ev sahipliği yaptığı uluslararası gösterilerle gün geçtikçe daha popüler oluyor. Bu bize açıkça Türkiye'nin güzel insanlarının tiyatroya karşı ilgileri ve tutkuları olduğunu gösteriyor. Bu ülkeye gelecek ve hikayemizi bir de Türkiye'de anlatacak olmak harika.

Senin için sinema filmde rol almakla, müzikalde rol almak arasında ne gibi farklar var?

İkisi arasında birçok fark var; fakat en büyüğü şu: kamera karşısında nereye bakacağınız söyleniyor, çekim sırasında bir noktaya odaklanabiliyorsunuz. Tiyatroda ise öyle değil, tüm sahne sizin ve her an hikayenizi anlatmaya devam etmek zorundasınız.