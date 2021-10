Açık artırmaya çıkacak Botticelli tablosu için 40 milyon dolar bekleniyor

Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenleyeceği açık artırmada Botticelli'nin Man of Sorrows isimli tablosunun 40 milyondolara satılması bekleniyor.

Geçen yıl, bir Sandro Botticelli tablosu Sotheby’s’te rekor kırarak 92 milyon dolara satılmıştı. Şimdi, 15. yüzyıl sanatçısının bir başka eseri, müzayede evinin New York’taki Old Masters satışında alıcısını bekliyor.

Man Of Sorrows adlı tablonun 40 milyon dolara satılması beklense de eserin daha yüksek rakama satılması da olası. New York’taki Sotheby’s Old Master Paintings Bölüm Başkanı Christopher Apostle, Botticelli’nin bu döneme ait bilinen sadece üç tablosu olduğunu söylerken, Man Of Sorrows’u çekici kılanın ise Botticelli’nin İsa’nın acısını ve ölümünü simgeleyen gerçekçi bir tasvir yapması olduğunu belirtiyor.

Apostle, “Hayatının son on yılında, Botticelli’nin eserleri, genellikle Rönesans hümanizm ve güzellik ideallerinin özü olarak nitelendirilen önceki kariyerinden belirgin şekilde farklıydı” dedi.

Özellikle Müneccim Kralların Tapınması ve Madonna ile ünlenen ressamın Man Of Sorrows isimli eseri, New York’taki müzayedede satışa sunulmadan önce Sotheby’s Hong Kong, Los Angeles, Londra ve Dubai’de sergilenecek.

