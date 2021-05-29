Adana Sinematek etkinlikleri başladı

Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nin bir kolu olan Sinematek, pandemi döneminde ara verdiği etkinliklerine çevrimiçi olarak başladı.

Pandemi nedeniyle Zoom üzerinden gerçekleştirilen ilk etkinlikte “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmi izlendi, daha sonra ise, filmin senaryo yazarı Levent Kazak ve yönetmeni Ezel Akay ile çevrimiçi buluşup sinema sohbeti gerçekleştirildi

Senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı ve başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün oynadığı 2005 yapımı olan ve Akay'ın Anadolu Ortaçağ üçlemesi olarak düşündüğü serinin ilk filmin Türk gölge oyunun temel taşlarından Hacivat ile Karagöz'ün hayatından yola çıkan filmin 13.-14. Yüzyıl Anadolu'sunu ve Türkleri esprili bir bakışla ele alındığını söyleyen Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, pandemi sebebiyle uzun süre ara vermek zorunda kaldıkları Sinematek Adana etkinliklerine yeniden Zoom üzerinden başladıklarını söyledi.

Uygur, ”Çevrimiçi etkinliğimizin ilk konusu, Türk sinema tarihinde önemli yer tutan 2005 tarihli “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmi oldu. Filmi çevrimiçi olarak hep birlikte izleme şansımız yoktu elbette. Bu yüzden tüm katılımcıların filmi önceden izlemelerini rica ettik. Filmi çeşitli dijital platformlarda bulmak mümkündür. Sürpriz konuklarımız ise filmin senaryo yazarı Levent Kazak ve yönetmeni Ezel Akay ile çevrimiçi buluşup “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmi ekseninde doyurucu bir sinema sohbeti gerçekleştirdik. Bir şehir efsanesi olan filmde büyülü gerçekçilik anlatılmıştır. Ayrıca, senaryo nasıl yazılır, bir filmin yapım aşamaları nelerdir, senaryo yazarının ve yönetmenin filme katkıları ne kadardır gibi soruların yanıtlarını aradık. Konuklarımız soruları da yanıtladılar” dedi.

“SARAYLA DALGA GEÇMİŞLER”

“Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filminin senaristi Levent Kazak, Selçuklular ve Osmanlı döneminde tüccar olan seyyahların ahi teşkilatları bulunduğunu ve bunların en hızlı haberleşme sistemi olduğunu belirterek, ”Bu teşkilatı Hacivat -Karagöz'ün arkasına bir kuruluş olarak yerleştirdik. Filmde mizah ve devlet ilişkisi var. Hacivat daha kent soylu bir kişi. Aslında Hacivat-Karagöz bir gölge oyunudur. 1700-1800'lü yıllarda inanılmaz bir siyasi olgu haline gelmişlerdir, muhaliflerdir. Sarayla dalga geçmiştirler. Halkı güldürürken bunlar sarayın hoşuna gitmemiştir. Cumhuriyet döneminde ise daha çok çocuklara yönelik oynanmıştır” dedi.

Filmin yönetmeni Ezel Akay, bu filmi Türkiye'de yaşayan 12 milyon kişinin izlediğini hatırlatarak, “Bu bizim için bir onur olmuştur” dedi.

Akay, Karagöz'ün Yörük olduğunu ve filmde öz Türkçe olan Yörük dilini kullandıklarını söyledi.

Hacivat ve Karagöz'ün gerçek olmadığını ancak gerçek gibi anlatıldığını da ifade eden Akay, ”Hacivat ve Karagöz halkı güldürürken o dönemin iktidarlarının hoşuna gitmediği için idam edilmişlerdir. Filmin sonunda kafası kesilen Hacivat ve Karagöz'ün başları bir sepet içine düşmesine rağmen konuşmaya devam etmişlerdir. Çünkü ölmemişlerdir” şeklinde konuştu.

Üç saat süren çevrimiçi konuşmaların sonunda filmin senaryo yazarı Levent Kazak ve yönetmeni Ezel Akay katılımcıların çeşitli sorularını cevapladılar.