Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in performansı geçen seneden düşük çıktı

İkilinin birbirinden farklı kılıklara büründükleri filmleri her ne kadar başarılı bir gişe rakamına ulaşmış olsa da Kural ve Cemcir bundan bir önceki filmleri olan Ailecek Şaşkınız’ın gişe başarısının altında kaldı.

AİLECEK ŞAŞKINIZ 3 MİLYONU GEÇTİ

Vizyona girmesinden bu yana altı hafta geçen Baba Parası filmi şimdiye kadar 1 milyon 831 bin seyirciye ulaşırken gişede 31 milyon 238 bin 749 lira kazandırdı. Ancak aynı zaman diliminde Ailecek Şaşkınız filmi 3 milyon 412 bin 771 kişiye ulaşmış ve 40 milyon 449 bin 402 lira kazandırmıştı.