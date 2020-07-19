‘Aile Şirketi’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Yeni nesil komedi dizisi ‘Aile Şirketi’, eğlenceli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

beIN CONNECT orijinal içeriği olan Aile Şirketi dizisi, eğlenceli zaman geçirmek isteyen herkesi ekran başına davet ediyor.

Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Koray Şahin'in yaptığı, senaryosunu ise Murat Kaman'ın kaleme aldığı Aile Şirketi'nin oyuncu kadrosunda da birbirinden yetenekli isimler bulunuyor. Emrah Kaman, Özlem Öçalmaz, Eslem Akar, Can Sipahi, Cihan Durmaz ve usta oyuncu Müfit Kayacan gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı “Aile Şirketi”, Ağustos ayında yayınlanacak.

ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINDA

Bölüm süreleri 20 dakikadan daha kısa olacak şekilde kurgulanan ve bu anlamda alışılagelmişin dışında bir dizi olma özelliği de taşıyan Aile Şirketi'nde, daha önce imza attığı başarılı işler sayesinde komedi alanında kendine önemli bir yer edinen Emrah Kaman hem senarist hem de oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.

Zıt karakterlere sahip iki kardeşin aynı ofiste çalışmak zorunda kalmasıyla gelişen eğlenceli olayları ekrana taşıyan dizide; birbirinden farklı özelliklere sahip ofis çalışanları da kardeşlere eşlik ettiğinde eğlence ve kahkaha doruğa tırmanıyor.