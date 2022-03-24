Alec Baldwin korkunç olayın ardından setlere dönüyor

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, "Rust" filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmenini kazara vurması haberi henüz gündemden düşmemişken aktörün iki yeni filmle setlere döneceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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“Rust” filminin çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden ünlü aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olmuştu.

Korkunç olayla ilgili mahkeme süreci henüz devam ederken 63 yaşındaki aktörün setlere döndüğü bilgisi geldi.

Variety’nin haberine göre Baldwin, “Kid Santa” ve “Billie’s Magic World” adlı iki İtalyan filminin çekimlerine başlamak için hafta sonu Roma’ya gidecek. Ünlü aktörün, bu iki film için, Rust setindeki ölümcül kazadan önce sözleşme imzaladığı açıklandı.

DAVRANIŞLARI TEPKİ TOPLADI

Başrolünde yer aldığı “Rust” filmindeki ölümcül set kazasının ardından, Baldwin’in telefonunu yetkililere teslim etmemesi gibi kimi davranışları tepki topladı ve kamuoyunda da “yeterince üzülmediği” şeklinde bir imajı oluştu. Olayla ilgili mahkeme süreci ise devam ediyor.

2004 yılında rol aldığı “The Cooler” filmiyle Oscar’a aday gösterilen ABD’li oyuncunun, “30 Rock” dizisiyle kazandığı Emmy ödülleri bulunuyor.

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