Alec Baldwin görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu.

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Çekimleri ABD’nin New Mexico eyaletinde süren “Rust” filminin setinde şoke eden olay… “Harland Rust” rolündeki Alec Baldwin’in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmeni Joel Souza’ya isabet etti.

42 yaşındaki Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki Souza’nın tedavisi hastanede sürüyor.

Film ekibinden yapılan ilk açıklamada olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı ancak polis yetkilileri soruşturmayı kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.