Ünlü oyuncu Michael K Williams ölü bulundu

HBO'daki drama dizisi The Wire ile yıldızını parlatan Amerikalı aktör Michael K Williams, New York'taki dairesinde ölü bulundu. 54 yaşındaki aktörün aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü aktarılsa da bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Sozcu.com.tr

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New York Polis Departmanı sözcüsü John Grimpel, polisin pazartesi günü yerel saatle 14:00’da (18:00 GMT) bir acil durum çağrısı aldıktan sonra Williams’ın Brooklyn’deki dairesine gittiğini söyledi. Polisler, Williams’ın aşırı doz uyuşturucu kullanımından öldüğünü belirtse de bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Üç Emmy Ödülü’ne aday gösterilen Williams, yıllar boyunca uyuşturucuyla mücadele etti.

“ONUNLA ÇALIŞMAK EN BÜYÜK AYRICALIKLARDAN BİRİYDİ”

Williams’ın ölümünün ardından çok sayıda oyuncu ve yönetmen üzüntüsünü paylaştı. The Wire’ın başrol oyuncusu Wendell Pierce, “Bu kardeşime duyduğum sevginin derinliği, ancak onun kaybını öğrendiğim acının derinliğiyle eşleştirilebilir” dedi.

2019 yapımı Motherless Brooklyn filminde Williams’la birlikte çalışan aktör Edward Norton ise Twitter’daki paylaşımında ne kadar üzgün olduğunu yazdı:

“Michael K Williams’ı kaybettiğimizi öğrenince içim parçalandı. Canım acıdı. Onunla çalışmak kariyerimdeki en büyük ayrıcalıklardan biriydi. Yeteneğine olan hayranlığım pek çokları gibi sınırsızdı.

Sahnede o anda tam olarak var olmak ve kelimelerin altındaki tüm anlamları iletmek için gerçekten nadir bir yeteneği vardı. Aynı zamanda nazik ve cömert bir şekilde hevesliydi. ‘Motherless Brooklyn’i onurlandırdığı ve onunla aynı yer ve zamanı paylaştığım için sonsuza dek minnettar olacağım. HUZUR İÇİNDE YATSIN”

Star Trek oyuncusu George Takei ise “Bunu öğrenmek yürek parçalayıcı. Michael K Williams gibi muazzam bir yeteneği kaybettik” dedi.

Film yapımcısı James Gunn da üzüntüsünü dile getirenler arasındaydı. Gunn, Williams’ı “şimdiye kadar tanıştığım en nazik ruhlardan biri” olarak niteledi.

2002-2008 yılları arasında The Wire’ın 60 bölümünü yayınlayan HBO TV yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: “20 yıldan uzun süredir HBO ailesinin bir üyesi olan Michael Kenneth Williams’ın vefatını öğrenmek bizi harap etti. Michael’ı onunla çalışma ayrıcalığına sahip olan herkes tarafından sevilen bir arkadaş olarak tanıyorduk. Bu tarifsiz kayıp için ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz.”

KARİYERİNE DANS EDEREK BAŞLADI

1966 yılında New York’ta doğan Williams, kariyerine dansçı olarak başladı ve oyunculuğa geçmeden önce prestijli National Black Theatre Company gibi şirketlerde Madonna ve George Michael ile sahne aldı.

Oyunculuk kariyerindeki sıçrayışı The Wire dizisi ile yakalayan Williams, 2018’de bir BBC röportajında, The Wire’ın neden bu kadar başarılı bir dizi olduğunu şu şekilde açıklıyor:

“Polis teşkilatından milletvekillerimize, okul sistemimize ve medyaya kadar toplumumuzda neyin yanlış olduğuna çok dürüst bir şekilde daldı. Biim toplumumuzda olup bitenleri anlatıyor.”

YILLARCA UYUŞTURUCU İLE SAVAŞTI

Oyuncu, yıllar boyunca – The Wire’da oynadığı zamanlarda bile – uyuşturucuyla kişisel mücadelelerini açıkça kabul etti. 2012’de haber sitesi NJ.com’a verdiği röportajda “Ateşle oynuyordum. Yakalanmam ve işimin bir magazin dergisine kapak olması ya da hapse girmem an meselesiydi – ya da daha kötüsü” dedi.

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