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Amy Winehouse’un ikonik kıyafetleri açık artırmada

2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ailesinden açık artırma onayı çıktı. Ölümünün 10. yılında Winehouse’un bazı sahne kostümleri ve aksesuarları açık artırmada satışa sunulacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:17, 10/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Amy Winehouse’un ikonik kıyafetleri açık artırmada

Alkol zehirlenmesi sonucu 23 Temmuz 2011'de hayatını kaybeden Amy Winehouse, sadece sesiyle değil tarzıyla da pek çok kişiye ilham oldu. Ölümünden sonra da kıyafetlerin sergilenmesi ya da açık artırmaya sunulması için pek çok kez teklif alan Winehouse ailesi, kızlarını kaybetmenin acısıyla, şimdiye kadar onun eşyalarını kilit altında tutuyordu.

Şarkıcının babası Mitch Winehouse, The Mirror’a Amy’nin saklanan kıyafetlerini görmenin aile için çok zor olduğunu belirtirken “Amy’nin eşyaları devasa bir kilit altındaydı ve en değerli, kişisel eşyaları kendimiz için saklarken, sonunda açık artırmayla satışlarının ihtiyacı olanlara yardım edeceğine karar verdik” dedi.

GELİRİ AMY WINEHOUSE VAKFI’NA

Amy Winehouse'un eşyaları, Beverly Hills merkezli Julien’s tarafından Kasım ayında müzayedeye çıkacak. Şirket web sitesinde, müzayedenin şarkıcının sahne, fotoğraf çekimi ve performans sergilerken kullandığı en ikonik kıyafetlerden, ayakkabılardan ve aksesuarlardan bazılarını içereceğini söyledi.

Mitch Winehouse The Mirror’a; “Onun adına fon toplamak için uygun bir yol gibi görünüyor” dedi.

Müzayede evinden gelen bilgiye göre; açık artırma sonucunda elde edilen gelir, Winehouse'un 2011 yılındaki vefatının ardından ailesi tarafından organize edilen Amy Winehouse Vakfı’na gidecek. Amy Winehouse Vakfı, alkol ve uyuşturucu madde ile sorun yaşayan gençlere destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Amy Winehouse'un 2007 Brit Ödülleri’nde göründüğü ikonik kalp şeklindeki çantanın da satışa sunulan eşyalar arasında olacağını bildirildi. Çantanın 19.500 dolardan fazla getirmesi bekleniyor.

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