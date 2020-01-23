“Anlaşılmaz Konuşmalar” seyirciyle buluştu

Biraderler Yapım tarafından sahneye konan oyunun yönetmenliğini Ali Altuğ üstleniyor. Avustralyalı yazar Andrew Bovell imzalı Anlaşılmaz Konuşmalar, duygusal davranışların doğru ve yanlışlarını irdelerken kopukluğu ve ahlaki kuralların değişimini tipik bir duygusal manzara çizerek gösteriyor. Yakın olanlarla kurulan bağlar bozulurken yabancılarla kurulan sahte, derin ilişkileri anlatıyor. İki evli çiftin yaşadığı ihanetle başlayan oyun, ihanet sonucu bozulan ilişkilerin, başkalarının hayatlarına dair hikayelerin anlatılmasıyla ve bu hikayeler üzerinden tamir edilmeye çalışılmasıyla devam ediyor.



KASVETLİ MİZAH

İlk kez 6 Ağustos 1996'da Sydney'deki The Stables'ta Griffin Theatre Company tarafından sahnelenen oyunun karakterlerini orta sınıf, eğitimli ve kendilerini açıkça ifade edebilen kişiler olarak tanımlayabiliriz. Oyunda Leon ve Nick karakterlerini Arda Aydın, Sonja ve Valerie karakterlerini ise Neslihan Yeldan, Jane ve Sarah karakterlerini Nilay Erdönmez, Pete, Neil ve John karakterlerini ise Fatih Sönmez canlandırıyor. Karakterler yaşamlarını ve dünyadaki konumlarını, mutluluklarını ve mutsuzluklarını değerlendiriyor. Kendi motiflerini sorguluyor ve başarısızlıklarının yasını tutuyorlar. Anlaşılmaz Konuşmalar'da Andrew Bovell, oyun ortamına ve tarihine özgü bir şekilde insan ahlakını yeniden düzenliyor. Oyunun garip bir şekilde Shakespeare komedilerini anımsatan, dünyayı kaosa sürükleyen ve sonra tekrar bir araya getiren bir yanı var. Karakterlerinse kendilerine has kasvetli bir mizahları var. Yazarımız bu oyunda bizi hepimizin bildiği gerçekçi yarım hikayelerle bırakmıyor. Neredeyse sihirli bir şekilde hikayeyi bizim için tamamlıyor.



Biraderler Yapım'ın sahneye koyduğu Anlaşılmaz Konuşmalar, 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM), 18 Şubat 2020 Salı akşamı saat 20.30'da Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletix ve salonların gişelerinden temin edilebilir.

Oyunun Künyesi

KÜNYE

Yazan: Andrew Bovell

Çeviren: Ekin Tunçay Turan

Yöneten: Ali Altuğ

Yapım: Biraderler Yapım

Oyuncular: Arda Aydın, Fatih Sönmez, Neslihan Yeldan, Nilay Erdönmez

Müzik: Orçun Tekelioğlu

Video, Görsel ve Afiş Tasarım: Baran Gündüzalp

Dramaturji ve Işık Tasarım: Ayşe Sedef Ayter

Kostüm Tasarım: Onur Uğurlu

Yönetmen Yardımcısı: Melissa Benice, Jehat Kaplan

Süre: 2 saat 20 dk/ 2 perde

Yaş sınırı: 13+