Ara Güler Galata Kulesi’nde

Usta fotomuhabiri Ara Gülerin siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 29 Ekim'e kadar Galata Kulesi'nin 3'üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğiyle düzenlenen sergideki fotoğraflar, Ara Gülerin açıklamalarıyla birlikte teşhire sunuldu. Sergide seçilen siyah beyaz 75 fotoğraf yer aldı. Galata Kulesi’nin 3. katında bulunan Sergi, 29 Ekim 2021e kadar Galata Kulesi’nin 3üncü katında ziyaret edilebilecek.

“GÖZLERİMİZ TABİ Kİ KENDİSİNİ ARIYOR”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “İstanbulun bu simgesel yapısı Galata Kulesini İstanbulu tanıtan kıymetli bir müze olarak hizmete sunduk. Fotoğraf sanatı alanında Türkiyenin yetiştirdiği ve dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Gülerin sergisinde olmak son derece mutluluk verici. Ekim ayında hem Galataportun hem Atatürk Kültür Merkezimizin faaliyete geçmesiyle Beyoğlu tekrar çok canlı bir destinasyon haline gelecek. İnşallah pandemi sonrası çok daha fazla ziyaretçileri tekrar ağırlıyor olur. Ara Gülerin Galata Kulesi etrafında sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafelerde karşılaştığımız sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz, gözlerimiz tabi ki kendisini arıyor. Bugün bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğrafına ev sahipliği yapıyor. Ara Gülerin kendi fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarına da yer veriyoruz” diye konuştu.

“USTAYI RAHMETLE YAD EDİYORUM”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu toprakların çocuğu olan Ara Güler’in doğum gününde onun fotoğraflarıyla İstanbul’u anlatan, Anadolu’yu anlatan fotoğraflarıyla, bir anlamda onu yad etmek anlamında önemli bir sergiye şahitlik yapıyoruz. İstanbul’u anlatan bütün ressamlara bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına siyah, beyaz, ışık ve gölgeyi en mükemmel şekilde yakalayan ustayı rahmetle yad ediyorum” dedi. DHA