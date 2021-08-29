Arif Sağ: Bu gece çok önemli bir gece

İBB'nin düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nde sahne alan Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek, "Bu toplumu bu kadar yakın, bu kadar ciddi anlamda bir araya getirip de, onun kültürünü İstanbul semalarında duyuran ilk başkan olarak da sevgili başkanımı kutluyorum. Bu şimdiden bence tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) organizasyonuyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nde Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ sahne aldı.

“TARİH BUNU ANLATACAK”

Birbirinden güzel türkülerini seslendiren Sağ, sahnede yaptığı konuşmada, festivalin bir ilk olması sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağ, İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür ederek şöyle konuştu:

* Sevgili Ekrem başkana teşekkür ediyorum. Bu gece çok önemli bir gece.

* Ben aşağı yukarı 1961 senesinde İstanbul'a geldim. 61 senesinden bugüne kadar, bu toplumu bu kadar yakın, bu kadar ciddi anlamda bir araya getirip de, onun kültürünü İstanbul semalarında duyuran ilk başkan olarak da sevgili başkanımı kutluyorum.

* Bu şimdiden bence tarihe geçmiştir. Tarih bunu ileride anlatacak. Bir yerde kırmızı kalemle beyaz bir sayfaya yazacağız. Yazacaklar. Bizden sonra bunu anlatacaklar ve söyleyecekler.

* Evet bu umarım başkanımın aklından geçiyordur. Bunu bir her yıl yapmak üzere bir karar almak lazım. Gerçi meclisten bu kararı alınabilir mi bilmiyorum ama yani bence alsınlar.