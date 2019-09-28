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Ayşegül Aldinç, yeni yaşını böyle kutladı
Ayşegül Aldinç, yeni yaşını böyle kutladı
Türk pop müziğinin usta ismi Ayşegül Aldinç, doğum gününü, "Yaşadığım iyi kötü her şey ama her şey için teşekkür ederim" mesajıyla kutladı.
Kültür Sanat 28 Eylül 2019 - 12:51

Yıllara meydan okuyan Ayşegül Aldinç, 62’inci yaşını Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile kutladı. Sanatçı arkadaşları ile birlikte çektirdiği fotoğraflardan oluşan videoyu takipçileri ile paylaşan Aldinç, şöyle yazdı:

“Bugün benim doğum günüm. Bana güzel zamanlar armağan eden ve etmeye devam eden rastlantılar bütününe, umudumu, heyecanımı, şevkimi kaybettirmediği için hayata; takdirlerinizle beni taze tuttuğunuz için sizlere, yaşadığım iyi kötü her şey ama her şey için teşekkür ederim.”


Ayşegül Aldinç’in yeni yaşı için birçok kutlama mesajı geldi.

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