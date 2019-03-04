15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin ardından devlette kadrolaşmaya çalışan cemaatleri, illegal örgütlenmeleri anlatan Metastaz'ın yazarlarından Barış Pehlivan, "Umarız bu kitabın devamını yazabilecek bir Türkiye'de yaşamayız. umarız Metastaz kitabının devamını yazabileceğimiz bir hukuk sistemimiz olmaz, ama eğer bu çürümüşlük devam ederse yeni kitaplar yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı ve Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle yayınlanan ‘Metastaz’ kısa sürede 150 bini aşkın kişiye ulaştı ve büyük bir etki yarattı. 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’ndan sonra devlette kadrolaşmaya çalışan cemaatleri ve illegal örgütlenmeleri anlatan kitabın yazarlarından Barış Pehlivan, kitabın yayınlanmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından kendilerine FETÖ borsası ve devletteki illegal örgütlenmelerle ilgili bilgiler geldiğini belirterek, “Biz gelen iddialara, gazetecilik titizliği ile bakıyoruz. Her gelen iddiaya şüpheyle yaklaşıyoruz. Bu kitaptan sonra çok daha fazla iddia gelmeye başladı” dedi.

‘HAMASETTEN ZİYADE BELGELERİN OLDUĞU BİR KİTAP’

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Türkiye’nin üzerinde korku bulutlarının dolaşmaya başladığına değinen Pehlivan, Metastaz’ın bu kadar yoğun ilgiyle karşılaşmasını şöyle değerlendirdi: “Bu korku kültürü aydınların ve gazetecilerin de üzerinde dolaşmaya başladı. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ davalarında yaşananları, devlette başka cemaatlerin yerleşmesi konusunu ilk kez gündeme getiren bir kitap olması dolayısıyla böyle bir ilgi oldu. Bir de hamasetten ziyade, belgenin ve gazeteciliğin konusu bir kitap… O anlamda da karşılık buldu.”

Kendilerine iletilen yeni iddiaların ardından ikinci bir kitap yazmayı düşünüp, düşünmediklerini sorduğumuz Pehlivan, “Umarız bu kitabın devamını yazabilecek bir Türkiye’de yaşamayız. umarız Metastaz kitabının devamını yazabileceğimiz bir hukuk sistemimiz olmaz, ama eğer bu çürümüşlük devam ederse yeni kitaplar yazmaya devam edeceğiz” cevabını verdi.

‘BAKANLIKTAKİ CEMAAT SAVAŞININ YANSIMASI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’nin kütüphanesinin sosyal medya hesabından Metastaz’ı önermesiyle ilgili de yorum yapan Pehlivan, “Kitapta ‘Sağlık Bakanlığı’nda ciddi bir Menzil Cemaati örgütlenmesi var’ dedik. Bu öyle raddeye geldi ki, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sağlık Bakanlığı’ndaki Menzilcileri dizginleme yoluna gitti’ diye yazdık. Menzil cemaatine üye olduğu bilinen Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’dan sonra göreve Mehmet Müezzinoğlu gelmişti. Müezzinoğlu, Menzil cemaatine mensup bürokratlar tarafından Bakanlık’ta hareket ettiremez hale getirildi. Şu anki bakan Fahrettin Koca da İskenderpaşa cemaatine yakın bir isim. Medipol Hastanesi’nin de sahibi. Bakanlıkta Menzil cemaati örgütlenmesi olduğunu gündeme getiren bir kitap, İskenderpaşa cemaatine üye olan bakanın sahip olduğu üniversitenin kütüphanesinin hesabından paylaşılırsa bu tesadüften ötedir. O kütüphanenin resmi sayfasında ilk kez bir politik kitap paylaşılıyor. Bilinçli bir tercih, içeriye bir mesaj olarak yorumladık. Bence bakanlıktaki cemaat savaşının da bir yansımasıydı. Belli ki bu mesaj, yine bakanlıktaki bazı bürokratları rahatsız etti ve sosyal medya hesapları kapatıldı o kütüphanenin.”