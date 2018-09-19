Yazar Bahadır İçel, yeni kitabı “Başka Dünyalar’dan öyküler” ile ilginç sorulara yanıt veriyor. İçel, evrende yalnız olup olmadığımızdan mitolojik hikayelerin gerçek olup olmadığına kadar, geniş bir perspektifden hayal dünyamızın karşımıza çıkardığı konuları ele alıyor.

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Yazar Bahadır İçel, yeni kitabı “Başka Dünyalar'dan öyküler”de insanoğlunun var oluşundan bu yana aklına takılan bazı soruları gündeme getiriyor.

“Evrende yalnız mıyız?” gibi her yaştan insanın merak ettiği temel bir soruyla başlayan kitap, ilginç sorulara öyküleriyle cevap veriyor. Böylece bilim ve tarihe mal olan pek çok konu başlığı edebiyata taşınıyor.

“Bizim gibi meraklı, bizim gibi medeni, bizim kadar gelişmiş toplumlar kurabilmiş komşularımız mı var yoksa?”sorusu bunlardan biri oluyor.

Gerçek ile bilimdışını, mitolojiyle insanlığı birleştirerek heyecan dolu hikâyeler anlatan İçel, eğlenceli hayal gücünü, soluk soluğa okunacak öykülere dönüştürüyor.

İçel'in hayal gücüyle ördüğü fantastik öyküleriyle yanıtlamaya çalıştığı sorulardan bazıları;

“Dünya gerçekten de üç boyutlu mu?”

“Bizim görmediğimiz başka fiziksel boyutlarda, başka canlılar yaşıyor olabilir mi, yoksa hepimiz bu üç boyutu paylaşıyor ve hiçbir bilinmezliğin kalmasına müsaade etmiyor muyuz?

“Mitolojik hikâyelerde gerçeklik payı var mı?”

“Yoksa atalarımız, doğanın kendilerine gösterdiği her görüntüyü, kulaklarına fısıldadığı her sesi başka anlamlara gelecek şekilde mi düşündüler?”

Sayfa Sayısı : 144, Baskı Yılı : 2018

Yayınevi : Kanon Kitap