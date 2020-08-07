Başka Sinema Ayvalık Film Festivali iptal edildi

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve vaka sayılarında düşüşün yerini artışa bırakması endişelerimizi artırdı. Başka Sinema Ayvalık Festivali'nin üçüncüsünü seyircilerimizin sağlığını düşünerek yapmamaya karar verdik" denildi.

Türkiye’nin önemli film festivallerinden Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, yaptığı açıklama ile bu yıl herhangi bir organizasyona imza atmayacaklarını duyurdu.

Festivalden yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘ENDİŞELERİMİZ ARTTI’

Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu dönemde aslında uzun süredir Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin üçüncüsünü nasıl gerçekleştirebileceğimiz üzerine kafa yoruyorduk. Festival tarihlerini erkene alarak açık havada düzenlemek makul bir alternatif gibi görünse de özellikle son dönemde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar ve yaka sayılarında düşüşün yerini artışa bırakması endişelerimizi arttırdı.

‘DÖNECEK OLMAK TESELLİ EDİYOR’

İki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin önde gelen festivalleri arasında adı anılmaya başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin üçüncüsünü seyircilerimizin sağlığını düşünerek yapmamaya karar verdik. Bu kararı çok düşünerek ve üzülerek vermiş de olsak gelecek yıl güçlü bir program, değerli konuklar ve öğrenci atölyelerimizle geri dönecek olmak bizi biraz olsun teselli ediyor. Hepinize sinemayla dolu, sağlıklı günler diliyoruz.”