Beyniniz hakında ne biliyorsunuz?

‘‘İnsanlar için kendi beyninin incelenmesinden daha hayati bir araştırma konusu olamaz’’ inancıyla yola çıkan Nörolog Doktor Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?” isimli ilk kitabı 14 Ağustos’ta Müptela Yayınları’ndan çıkıyor.

İnsan bilincinin gizemlerine ışık tutan kitap, Balkuv'un tüm bilgi birikimi, çalışmaları ve deneyimlerini anekdotlar şeklinde yazdığı eğlenceli üslubuyla da dikkat çekiyor. Balkuv'un “Türkiye'deki ilk popüler nörobilim kitabı” diyerek altını çizdiği kitap, 12 bölümden oluşuyor ve 232 sayfa.

“Beynin, kişiliğimizi, bilincimizi, ruhumuzu oluşturduğu gerçeği ilk olarak nasıl bir kaza sonucu ortaya çıktı? Aldığımız her kararda farkında olmadığımız şeylerden mi etkileniyoruz? Gerçek gerçekten gerçek midir? Beynimiz dış dünyayı olduğu gibi mi algılar yoksa ‘durumu idare mi eder?' Özgür irade bir hayal midir? Hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar? Duygularımızın, yeni ortaya çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir? İnsanlık tarihinin, yaklaşık 100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir? Çocuklarda sağlıklı beyin gelişimi için neler yapmalıyız? Hayattaki başarının öngörülebilirliğini ölçen en güvenilir yöntem nedir? Pozitif düşüncenin gücü gerçek mi yoksa şarlatanlık mı? Yaşlı ve ciddi beyin hasarlı hastalarda bile hızla iyileşme sağlayan rehabilitasyon yöntemi nedir? Doğuştan ve sonradan kaza eseri edinilmiş doğaüstü güçlere sahip insanlar hakkındaki bilimsel açıklama nedir?” gibi daha pek çok soruyu yanıtlayan kitap, cadı avlarından trajik tedavi yöntemlerine nörolojinin geçmişindeki saklı öykülerini gün ışığına çıkarmasının yanında, telekineziden yapay zekaya nörolojinin geleceğini şekillendirecek tüm büyük bilimsel çalışmaların da meta-analizini yapıyor.

Son olarak kitapta beden dondurmadan dijital zihne, ölümsüzlük ve ölüme yakın deneyimler üzerine yapılan tüm çalışmaların sade ve kısa özetini bularak malum sonla ilgili pek çok bilinmeyenin çoktan aydınlatıldığını göreceksiniz.