Beyonce, Audrey Hepburn gibi oldu: 128.54 karat elmas taktı

Ünlü müzisyen Beyonce, eşiyle birlikte bir takı markasının yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Beyonce, Hollywood ikonu Audrey Hepburn gibi poz vererek gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li şarkıcı Beyonce, ünlü takı ve aksesuar markası Tiffany & Co’nun yeni yüzü oldu. Grammy ödüllü sanatçı, markanın ilk Afro-Amerikan yüzü olurken, bu iş birliğinin tanıtımın çekiminde 128.54 karatlık “Tiffany Elması” ile poz verdi.

Rapçi eşi Jay-Z ile kamera karşısına geçen Beyonce, markanın “About Love” isimli kampanyasında yer aldı. Beyonce ve Jay-Z yaptıkları açıklamada, “Aşk, takı ve sanatın tasarladığı bir elmastır” ifadesini kullandı.

Güney Afrika’da 1877’de çıkarılan Tiffany Elması, o zamandan beri ABD’li diplomat Edwin Sheldon Whitehouse’un eşi Mary Whitehouse, Hollywood ikonu Audrey Hepburn ve Lady Gaga gibi isimler tarafından kullanıldı.

Fakat bu değerli takı ilk kez bir reklam kampanyasında kullanıldı. Fotoğraflardan birinde 51 yaşındaki Jay-Z, Hepburn gibi giyinen Beyonce’yi izlerken görünüyor. Fotoğrafın arka planında ise ünlü sanatçı Jean-Michel Basquiat’ın “Equals Pi” isimli eseri yer alıyor. Reklam kampanyası kapsamında Beyonce, Hepburn’ün yıldızlaştığı 1691 yapımı Breakfast At Tiffany’s filminde kullanılan Moon River isimli şarkıyı seslendirecek.