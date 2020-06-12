Bir tanem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birtanem’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Bir tanem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birtanem’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bir tanem’dir. Bir tanem mi, birtanem mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir tanem'dir.

BİR TANEM NE DEMEK: Çok sevilen kişiye söylenen bir söz.

BİR TANEM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bir tanem mi, birtanem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir tanem şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

birtanem (Yanlış kullanım)

bir tanem (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Söylediklerinde çok haklısın bir tanem, çok üzgünüm.”