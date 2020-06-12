Bir tanem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birtanem’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir tanem'dir.
BİR TANEM NE DEMEK: Çok sevilen kişiye söylenen bir söz.
BİR TANEM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bir tanem mi, birtanem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir tanem şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
birtanem (Yanlış kullanım)
bir tanem (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Söylediklerinde çok haklısın bir tanem, çok üzgünüm.”