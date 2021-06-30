Blink-182’nin solisti Mark Hoppus, kanser olduğunu paylaştı

49 yaşındaki müzisyen ne tür bir kanser teşhisi konduğunu belirtmedi, ancak şu anda kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Hoppus, mart ayında başlayan kemoterapi tedavilerinden sonra midesinin bulandığını anlattı.

3,8 milyon sosyal medya takipçisi olan müzisyen bu süreci nasıl geçtiğini şu sözlerle ifade etti: “Aslında film izledim, etrafta dolaştım, evi temizledim ve köpeklerimle takıldım. Önümde hâlâ aylarca sürecek bir tedavi var, ancak umutlu ve pozitif kalmaya çalışıyorum. Kanserden arınmak ve yakın gelecekte bir konserde görüşmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi seviyorum.”

Blink-182 davulcusu Travis Barker ise arkadaşının hastalık süreciyle ilgili şunları söyledi: “Mark benim kardeşim, onu seviyorum ve destekliyorum. Sahnede ve sahne dışında her adımında onunla olacağım ve yakında tekrar birlikte olmak için sabırsızlanıyorum.”