Blu TV yayın tarihini duyurdu! “Aynen Aynen” 3. sezon ne zaman başlayacak?

BluTV’nin sevilen dizilerinden "Aynen Aynen"den yeni sezon müjdesi geldi. Hayatın içinden ama bir o kadar da orijinal sevgilileri canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin, 3. sezonu 16 Ocak’tan itibaren yayında olacak.