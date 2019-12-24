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Blu TV yayın tarihini duyurdu! “Aynen Aynen” 3. sezon ne zaman başlayacak?
Blu TV yayın tarihini duyurdu! “Aynen Aynen” 3. sezon ne zaman başlayacak?
BluTV’nin sevilen dizilerinden "Aynen Aynen"den yeni sezon müjdesi geldi. Hayatın içinden ama bir o kadar da orijinal sevgilileri canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin, 3. sezonu 16 Ocak’tan itibaren yayında olacak.
Kültür Sanat 24 Aralık 2019 - 14:23

Geçtiğimiz aylarda 2. sezonu ile BluTV'ye transfer olan “Aynen Aynen” dizisiyeni sezonu ile dijital platformda sevenleri ile buluşmaya devam edecek. Yapımcılığını Games Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu dizinin başrollerinde genç kuşağın sevilen oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya rol alıyor.

Kadın-erkek ilişkilerini, Nil ve Emir'in eğlenceli hikayeleri üstünden masaya yatıran dizi, ikilinin kahkaha dolu anlarını seyircilerle buluşturacağı 3. sezonuyla 16 Ocak'tan itibaren izleyici karşısına çıkacak.

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