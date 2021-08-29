Bodrum’da çok renkli caz günleri başlıyor

Muğla’nın’nın Bodrum İlçesi’nde bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nde ulusal ve uluslararası sanatçılar sahne alacak.

Yaşar ANTER

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1-11 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival Caz Derneği'nin katkıları ile düzenlenecek.

European Jazz Network üyesi olan festivalde sanatseverlerin alacağı her bir biletin 10 TL'si Bodrum yanan ormanlarından meydana gelen zararları karşılamak amacıyla oluşturulan fona aktarılacak.

Festivalin bu yılki teması ise Akdeniz Kardeşliği olacak. Yunanistan'ın Rodos adasında gerçekleştirilen Rodos Caz Festivali ile Kardeş Festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi de gerçekleşecek. Festival programı https://www.cazdernegi.org/festivals/bodrumcazfestivali adresinden takip edilebilecek.

FESTİVALİN PROGRAMI AÇIKLANDI

■ 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:00: Açılış Konseri – Bodrum Kalesi

Kerem Görsev Trio ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Şef: Münif Akalın

Sergi Açılışı:

■ 3 Eylül 2021 Cuma 18:00: Mine Sanat Galerisi – Yalıkavak Jazz Fragile – Open Design Studio: İrfan Aydın, Rana Aydın

■ 5 Eylül 2021 Pazar 19:00: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Deneyimli Gitarist Murat Arkan, Elif Sanchez 21:00

Caz Atölyeleri:

■ 6 Eylül 2021 Pazartesi: Erkan Oğur Müzik Okulu, Neşet Ruacan ile Caz Gitar Atölyesi

Erkan Oğur ile Perdesiz Gitarda Makamsal Bilgi Paylaşımı

■ 7 Eylül 2021 Salı: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Eylül Çekirge | Electronic Live 19:00.

Süreyya Soyak ve Jülide Alpergin | Hay'dan Gelip Hu'ya Giden Şarkılar 21:00.

■ 8 Eylül 2021, Çarşamba 21:00:

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

■ 9 Eylül 2021, Perşembe 21:00: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Mauro Sigura Quartet

■ 10 Eylül 2021, Cuma: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Tanini Trio| Burçin Büke, Bilgin Canaz, Tahir Aydoğdu 21:00

Petros Klampanis Trio | Dijital Konser 22.30

Kardeş Festival: Rhodes Jazz Fest

■ 11 Eylül 2021, Cumartesi 21:00: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Acoustic Latin Project | Sibel Köse, Kamil Erdem, Serdar Barçın