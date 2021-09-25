Brad Pitt ve George Clooney yeniden bir arada

Örümcek Adam: Eve Dönüş yok, Fantastik Dörtlü gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Jon Watts, Hollywood'un iki ünlü ismini bir araya getiriyor: Gearge Clooney ve Brad Pitt aynı filmde rol alacak.

Sozcu.com.tr

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Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts, iki ünlü ismi başrole getireceği film için çalışmalara başladı. Yeni filmin senaryosunu yazacak ve yönetmenliğini yapacak isim ise Örümcek Adam serisinde 2 milyar dolarlık hasılat elde eden Watts oldu.

George Clooney ve Brad Pitt, yıllar içinde sadece birkaç filmde birlikte rol aldılar, ancak yıllardır başka ayrı projelerde rol alıyorlar. İkilinin beraber göründüğü filmlerden en çok konuşulan ise Pitt’in Rusty Ryan’ı, Clooney’nin Danny Ocean’ı oynadığı Ocean’s üçlemesi oldu. Clooney ve Pitt ayrıca Coen Kardeşler’in yönettiği Burn After Reading’de de görüldüler.

Son günlerde çıkan haberelere göre; iki Hollywood yıldızı Jon Watts’ın yakında çıkacak bir filminde rol alacak. The Hollywood Reporter’dan Borys Kit bu haberi ve ayrıca bu film için yapılan ihale savaşından bahsetti. Kit; Sony, Lionsgate, Apple ve Netflix’in filmin haklarını almak için kavga ettiğini belirtiyor.

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