Bukoleon Sarayı tarihe ışık tutuyor

İstanbul Fatih'te bulunan Bukoleon Sarayı'nda restorasyon devam ediyor. 16 asırlık bir geçmişe sahip olan sarayda yapılan kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir kalıntıya rastlanıyor.

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1600 yıllık tarihe dayanan ve İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Bukoleon Sarayı, geçmişte demiryolu, yapılaşma ve kısmen sahil yolu çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş durumdaydı. Bukoleon Sarayı restorasyon ile ömrü uzatılmak, yeni nesillere aktarılmak ve toplumda tarihsel yapılara karşı koruma duygusu uyandırmak amacıyla 2020 yılında restorasyona alınmıştı. Restorasyonda yapılan kazılar esnasında birçok tarihe ışık tutacak buluntular ortaya çıktı.

Bukoleon Sarayı, 2022 yılının sonuna doğru çalışmalar bitirilerek açık hava müzesi olarak açılacağı günü bekliyor.

“İSTANBUL’UN EN ESKİ ÇEŞMESİNİ KEŞFETTİK”

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, restorasyonla ilgili bilgi verdi:

“Harap haldeydi. Ayakta kalan kısımların restorasyonunu sağlamak ve ömrünü uzatabilmek için restorasyon çalışmalarına başladık. Her aşamasında da bir keşifle karşılaştık. Burada İstanbul’un en eskisi olarak tarif edebileceğimiz bir çeşme ve arkasında sarnıç keşfettik. Sarayın diğer bütün bölümlerinin arkasından da tren yolu geçiyor.”

“Yine sarayın giriş kısmını tarifleyen bir koridor keşfettik. Çoğu yerde özgün zemine ulaştık. Bu özgün zemine ulaşma çabalarında toplu gömü alanları da vardı.Burada kullanılan çanaklar, çömlekler, seramikler, camlar, el sanatlarına ışık tutabilecek malzemeler ve bin 600 yıl önce gündelik olarak kullanılan objelere rastladık.”

“2022’NİN SONUNA DOĞRU TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

“Bu aşamalar tamamlanırken de kazıdan sonra gelinen mevcut durumpa sarayın ulaşabildiğimiz tüm kalıntılarını gezinebilir kılmak istiyoruz. O yüzden arkeolojik alanın üstüne bir üst örtü tasarımı yaptık. Koruma kurulunun onayının ardından açık hava müzesi ve ziyaretçi merkezi haline gelecek. Kazıdan çıkarılan tüm buluntular bu müzede sergileniyor olacak. Ziyaretçiler de geldiklerinde bu farklı tabakalar ve farklı katmanlardan çıkarılan bütün envanteri ziyaret edebilecek. 2022 yılının sonuna doğru bütün çalışmaları tamamlayıp açmayı planlıyoruz.” (İHA)



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