Çağan Irmak’tan Game of Thrones’un finaliyle ilgili çarpıcı yorum

Son sezonu ve final bölümü ile izleyenlerin çoğunluğunu hayatl kırıklığına uğratan Game of Thrones’u az da olsa beğenen kişiler de var. O isimlerden birisi de Çağan Irmak. Ünlü yönetmen, Instagram hesabından bir not paylaştı ve final bölümünü beğendiğini söyledi.

Irmak’ın notu şöyleydi: “Bazı dostlar kızacak belki ama ben Game of Thrones finalini çok sevdim, çünkü iktidar dediğimiz şeyin en nihayetinde en masumumuzu bile bir caniye dönüştüreceğini görecek ve bilecek kadar yaşadım. Kendi mantığına ihanet etmemiş bir finaldi bana göre. Şimdi yumrukları alalım.”