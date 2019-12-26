Çelik’ten yeni yılda sürpriz proje

Bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan Çelik'in dillere pelesenk olan şarkıları yepyeni bir müzikal sound ve modern düzenlemeler ile genç nesil ile buluşacak.

Arpej Yapım etiketiyle 2020 Şubat ayında yayınlanması planlanan albümde Hercai'den Meyhaneci'ye; Dilberim'den Ateşteyim'e birçok şarkının yanı sıra Kim Daha Çok Seviyor, Bu Şehirde, Benimle Kal, Sen Yoluna Ben Yoluma gibi eserler de yer alacak.

ÇELİK ŞARKILARINI SÖYLEYECEKLER

Albümde Fatih Erkoç'dan Cem Adrian'a; Emre Aydın'dan Manga'ya; Rubato'dan Halil Sezai'ye; İskender Paydaş'tan Pamela'ya birçok müzisyen ve grup Çelik şarkıları söyleyecek.