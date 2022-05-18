Cem Yılmaz’dan ‘Erşan Kuneri kötü’ diyen takipçisine cevap

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği yeni dizisi 'Erşan Kuneri' 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanmaya başladı. Sosyal medyada diziyle ilgili yapılan yorumlara bakan Yılmaz "Maalesef kötü bir seri" eleştirisini yapan izleyiciye "Kötü değil, yalnızca sana göre değil. Boş işleri bırak gülüm, canım, şeker kardeşim" cevabını verdi.

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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın oynadığı ‘Erşan Kuneri’ dizisi, 13 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluştu.

Yılmaz, yayınladığı ilk gün sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi için yapılan bir eleştiriye sessiz kalamadı.

“VAKTİNİ SEVDİĞİ ŞEYLERE VER GÜLÜM”

Cem Yılmaz, Twitter’da diziyle ilgili “Maalesef çok kötü” yazan sosyal medya kullanıcısına “Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay” diye cevap verdi.

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